الولايات المتحدة: الشرطة الفدرالية تفتش منزل المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" داهموا في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي منزل بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصادروا وثائق مالية وكشوفات مصرفية. وأكد متحدث باسم مانافورت عملية المداهمة.

داهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" في نهاية تموز/يوليو الماضي منزل بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، إذ صادر وثائق في إطار التحقيق الجاري حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأكد متحدث باسم مانافورت حصول المداهمة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها جرت قبيل فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي في منزل مانافورت في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا، وهي ضاحية قريبة من واشنطن العاصمة.

وأعلنت الصحيفة الأربعاء أن عناصر فدراليين "صادروا وثائق وعناصر أخرى" بعد الحصول على إذن بالمداهمة أصدره النائب العام الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال حصول تواطؤ بين محيطين بترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية العام 2016.

وقال جيسون مالوني المتحدث باسم مانافورت "نفذ عناصر من إف بي آي عملية مداهمة في أحد منازل مانافورت. إن مانافورت كان على الدوام متعاونا مع قوات الأمن".

من جهتها كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن العناصر الفدراليين أخذوا معهم أيضا وثائق مالية وكشوف حسابات مصرفية في الخارج.

وكان مانافورت مدير حملة ترامب الانتخابية قبل أن يجبر على الاستقالة. وكشفت وسائل الإعلام أنه كان عرضة لتحقيق بشأن ملايين الدولارات التي يمكن أن يكون قد تلقاها من الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وبسبب عمله مستشارا لدى أغنياء مرتبطين بموسكو ازدادت الشكوك حول احتمال تورطه في تعاون ما مع روسيا.

وشارك في حزيران/يونيو 2016 في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية في اجتماع مع الابن البكر لترامب وصهر الأخير جاريد كوشنر بحضور محامية روسية. والتقى الثلاثة المحامية الروسية بسبب احتمال امتلاكها لمعلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أمر التحرك بشكل يؤذي كلينتون ويزيد حظوظ ترامب بالفوز في السباق إلى البيت الأبيض.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 09/08/2017