ما هي المخاوف التركية من المساعدات العسكرية الأمريكية للوحدات الكردية في سوريا؟

اهتمت الصحف العالمية اليوم بتداعيات استهداف مواقع عناصر الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية إلى جانب الشأن السوري. كما تطرقت إلى تشكيل الرئيس الإيراني حسن روحاني لحكومته الجديدة فضلا عن تسليط الضوء على الأزمة الفنزويلية وتوتر العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

صحيفة الشرق الأوسط " كتبت بأن غارات غامضة استهدفت أحد فصائل " الحشد الشعبي العراقي" قرب معسكر التنف شرق سوريا التابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اثارت جدلا بين مسؤولين عراقيين والتحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق .

" رغم نفي التحالف الدولي مسؤوليته عن القصف، حرص رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على التذكير بأن قوات التحالف لا تمتلك صلاحيات تنفيذ ضربات جوية دون موافقة الحكومة العراقية، وأنه " لا توجد خطوط حمراء للقوات العراقية داخل الحدود العراقية " ، تكتب الصحيفة .

حول الشأن السوري، صحيفة " العرب " سلطت الضوء على ما يجري في الغوطة الشرقية . تحولت الغوطة الشرقية في الأيام الأخيرة إلى مسرح لمواجهات بين فصائل إسلامية، في إطار صراع على النفوذ للسيطرة على هذه المنطقة القريبة من دمشق .

"معلوم أن الغوطة الشرقية تم إعلانها كمنطقة خفض تصعيد بعد توصل روسيا لاتفاق مع جيش الإسلام وبعض الفصائل التابعة للجيش الحر، ورغم الاتفاق لم تهدأ هذه المنطقة، حيث يواصل النظام قصفه وقضم المزيد من الأراضي من ناحية عين ترما، مستغلا انشغال فصائلها في المعارك فيما بينها.." تكتب " العرب " ، وتشرح بالاستناد إلى آراء مراقبين أن ما يحرك مثل هذه الفصائل هو الحسابات الضيقة التي تختلف من منطقة إلى منطقة، فقد يتحدون في هذه الجهة ويتواجهون في جهة أخرى .

حول الشأن السوري أوردت صحيفة " الشرق الأوسط " مقالا للكاتب عبد الرحمن الراشد، يعود فيه على استقالة كارلا بونتي، المحققة الدولية في جرائم الحرب في سوريا من منصبها .

كارلا بونتي يقول الكاتب، بدأت مهمتها منذ بداية الحرب، وأخيرا استسلمت وأعلنت فشلها... ور غم وقوع نصف مليون ضحية بريئة لم تستطع أن تقدم اسم قاتل واحد للمحاكمة، لهذا تقول إنها محبطة وقدمت استقالتها !

" بخروجها لن يتبقى في اللجنة الخماسية سوى عضوين، حيث ذهب كل في طريقه، وتركت أبشع حرب في التاريخ المعاصر بلا حسيب أو رقيب.. المسؤولة المستقيلة ولجنتها عجزتا عن تفعيل المحاكمة، رغم خبرتها الطويلة، حيث عملت في التحقيق في جرائم يوغوسلافيا ورواندا .. وعما شاهدته في سوريا، تقول إنه أعظم بشاعة منها جميعا ! يشرح المقال .

هذا وكتبت صحيفة " القدس العربي" في أحد مقالاتها عن المخاوف التركية من المساعدات العسكرية الأمريكية للوحدات الكردية في سوريا .

" مع كل قافلة جديدة من شاحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تقدمها الإدارة الأمريكية للمسلحين الأكراد المنتشرين على الحدود التركية شمالي سوريا، تتزايد المخاوف والهواجس السياسية والعسكرية لدى المسؤولين الأتراك الذين يرون في هذه الأسلحة وسيلة لزيادة " الخطر الاستراتيجي " لهذه القوات وتحويله إلى " خطر أزلي" عبر هذا الكم الهائل من الأسلحة... تقول القدس العربي .

وتضيف بأن وزارة الدفاع الأمريكية ضخت وبكميات هائلة وغير متوقعة، شاحنات أسلحة متطورة ومعدات عسكرية مختلفة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تتشكل في أغلبيتها من وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول تركيا إنها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه بالإرهابي، وذلك على الرغم من معارضة تركيا وتحذيرها من أن الحزب يشكل تهديدا على أمنها القومي وأن هذه الأسلحة سوف تستخدم لاحقا ضد القوات التركية وفي سبيل إقامة الكيان الكردي .

حول إيران تحدثت صحيفة لوموند الفرنسية عن الحكومة التي شكلها الرئيس حسن روحاني الذي أُعيد انتخابه في الفترة الأخيرة.. حكومة تجلب النقد اللاذع لروحاني لغياب العنصر النسائي فيها، روحاني الذي يحسب على التيار المعتدل في إيران خيب أمال الاصلاحيين.. فعلى مواقع التواصل الاجتماعي شنت ضده حملة لاذعة لعدم ايفائه بوعوده خلال الحملة الانتخابية بمنح المرأة والشباب والاقليات مزيدا من المناصب .

وأوردت الصحيفة ما قالته اهين دوخت ملاوردي، نائبة الرئيس لشؤون المرأة المنقضية ولايتها، لصحيفة " اعتماد" الإيرانية الإصلاحية: بأن" غياب وزيرات في الحكومة يعني أن الايرانيين لا يتقدمون على الإطلاق".

صحيفة " واشنطن بوست" سلطت الضوء على اجتماع وزراء خارجية أمريكا اللاتينية في البيرو، أمس وإدانتهم لتشكيل الجمعية التأسيسية التي دعا اليها الرئيس نيكولاس مادورو واعتبروها طريقا نحو إرساء نظام ديكتاتوري في فنزويلا التي هددوا بقطع العلاقات معها .

الصحيفة وفي إطار اهتمامها بالأزمة التي تتخبط فيها فنزويلا تحدثت عن الدعم المفاجئ لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، دييغو أرماندو مارادونا للرئيس نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة شديدة وأزمة سياسية حادة .

هذا فيما اهتمت صحيفة " نيويورك تايمز" بالعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية .

الصحيفة وفي مقال رأي لها، كتبت عن تصعيد لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أمس أنه سيرد على كوريا الشمالية بنار وغضب لم يشهدهما العالم من قبل في حال استمرت في تهديد بلاده .

"نيويورك تايمز" قالت إن محللين وخبراء قارنوا بين خطاب ترامب وخطاب الرئيس الأمريكي هاري ترومان عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين عندما أعلن إلقاء قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية داعيا اليابان إلى الاستسلام والا فانه سيمطرها بمزيد من القنابل.. أمريكا يقول الخبراء هددت حينها اليابان التي لا تمتلك السلاح النووي.. لكن الان من الجنون أن يهدد ترامب كوريا الشمالية التي قامت بتجربة اسلحة نووية وصواريخ بالستية عابرة للقارات.. عوض استخدام لهجة أكثر مرونة لإيجاد حل مع بيونغ يانغ.. تنقل الصحيفة.

إعداد مفيدة برهومي