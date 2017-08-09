إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر

أعفت قطر مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول إلى أراضيها، وذلك أملا في تنشيط السياحة في الإمارة الغنية بالغاز في ظل أزمة مع جيرانها الإقليميين. وتشمل قائمة الجنسيات المعفاة دولا آسيوية وأمريكية لاتينية وغربية، ولا تضم إلا بلدا عربيا واحدا هو لبنان.

أعلنت قطر الأربعاء إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى البلاد بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي، في وقت تواجه الدوحة أزمة مع جيرانها الخليجيين الذين يتهمونها بـ"دعم الإرهاب".

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك بين المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ورئيس قطاع تنمية السياحة حسن الإبراهيم وممثل وزارة الداخلية القطرية العقيد محمد المزروعي.

وصرح الإبراهيم أن "الإعفاء من التأشيرة للجنسيات الثمانين سيجعل من قطر الدولة الأكثر انفتاحا في المنطقة" بالنسبة إلى الزوار الأجانب.

ولا تشكل قطر وجهة سياحية معروفة. وتفرض الدول الخليجية عادة ومن بينها قطر، على الأجانب الحصول على تأشيرة دخول، وتمنحها حسب معايير صارمة.

وأشار المزروعي إلى أن على رعايا الدول المستفيدة من هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ مع الإعلان عنه، التقدم عند وصولهم إلى الدوحة بجواز سفر صالح للحصول على حق الدخول إلى البلاد.

وستمنح قطر رعايا 33 دولة حق الإقامة لـ180 يوما من دون تأشيرة. أما بالنسبة إلى رعايا الدول الـ47 الأخرى فيسمح لهم بالإقامة من دون تأشيرة لمدة 30 يوما، على أن يتم تجديد هذه الفترة مرة واحدة فقط.

ولبنان هو الدولة العربية الوحيدة بين هذه الدول الثمانين التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول غربية أخرى ودول لاتينية وآسيوية.

وكشف المزروعي خصوصا عن اعتماد معيارين لاختيار الجنسيات، الأول أمني والثاني اقتصادي لمعرفة القدرة الشرائية للزوار.

ورأى الباكر أن الخطوط الجوية القطرية ستستفيد من هذا الإجراء، مشيرا إلى أنها تواصل توسيع شبكتها، إذ إنها بدأت رحلات جوية إلى 62 وجهة جديدة هذا العام.

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، بعد اتهامها بدعم مجموعات "إرهابية" والتقرب من إيران. ونفت قطر في المقابل كل الاتهامات الموجهة إليها.

وفي 3 آب/أغسطس، منحت قطر بطاقة الإقامة الدائمة لثلاث فئات من الأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج. وبموجب هذه الأحكام يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 09/08/2017