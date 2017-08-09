كينيا: الرئيس المنتهية ولايته يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية والمعارضة تتهمه بالتزوير

أفادت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية بفوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا بنسبة 55 بالمائة من الأصوات، فيما عبرت المعارضة عن رفضها لهذه النتائج واعتبرتها غير شرعية.

أظهرت نتائج أولية نشرت الأربعاء في كينيا تحقيق الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا تقدما بارزا في الانتخابات الرئاسية في البلد الأغنى في شرق أفريقيا، مع فرز أكثر من 10 ملايين صوت.

وتحصل كينياتا على 55% من الأصوات مقابل 44% لمرشح المعارضة رايلا أودينغا، بفارق يبلغ 1,1 صوتا، بحسب النتائج المبكرة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات في أكثر من 26,000 مركز اقتراع من أصل 44,000 مركز، لكن ملايين الأصوات لم يتم فرزها بعد.

من جانبه، رفض تحالف المعارضة الكينية النتائج الأولية التي أشارت إلى تقدم كينياتا أمام مرشح المعارضة أودينغ، حيث قال السناتور جيمس أورينغو من "التحالف الوطني العظيم" المعارض إن النتائج المعلنة غير شرعية إذ إن اللجنة الانتخابية لم تقدم مستندات تثبت صحتها.

وللفوز بالمنصب الرفيع في كينيا من الجولة الأولى، ينبغي على المرشح الفوز بغالبية الأصوات في مختلف مقاطعات البلاد، وعلى الأقل ربع الأصوات في 24 من مقاطعات البلاد الـ 47. وهناك أكثر من 19 مليون ناخب مسجلين في البلد البالغ تعداد سكانه 48 مليونا، نحو نصفهم أعمارهم تحت الـ35.

ويذكر أن التوتر يسود بعد حملة انتخابية محمومة شابتها اتهامات من المعارضة بوجود مخطط لتزوير الانتخابات. وتأتي انتخابات الثلاثاء بعد انتخابات 2007 التي قال مراقبون أجانب إنها كانت مليئة بالمخالفات، وأشعلت أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص وتشريد 600 ألف آخرين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/08/2017