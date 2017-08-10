مدونة إيرانية تصل إلى تل أبيب وسط ترحيب رسمي

وصلت المدونة الإيرانية ندى أمين الخميس إلى مطار تل أبيب بإسرائيل قادمة من تركيا، حيث كانت تنوي السلطات بأنقرة تسليمها لطهران. ورحب وزير الداخلية الإسرائيلي في تغريدة على تويتر بوصول ندى أمين إلى إسرائيل. وندى البالغة من العمر 32 تكتب في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية من طهران، ثم فرت إلى تركيا حيث أقامت بصورة غير قانونية وواصلت الكتابة للصحيفة الإسرائيلية.

وصلت إلى إسرائيل الخميس، مدونة إيرانية قادمة من تركيا حيث كانت تخشى أن تقوم السلطات بإبعادها، حسبما أعلن وزير إسرائيلي والموقع الإلكتروني الإسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الذي تكتب فيه.

وكان في استقبال الإيرانية ندى أمين لدى وصولها إلى مطار تل أبيب ديفيد هيوروفيتش رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإسرائيلي ونشر صورته معها. وقد شكر السلطات الإسرائيلية على استقبالها.

ورحب وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي في تغريدة على تويتر بندى أمين الإيرانية البالغة من العمر 32 عاما التي كانت تكتب من تركيا باللغة الفارسية لموقع "تايمز أوف أسرائيل". وكتب "مرحبا بك في إسرائيل".

وكانت ندى أمين تكتب من إيران للصحيفة الإلكترونية " تايمز أوف إسرائيل" باللغة الفارسية. وقد فرت في 2014 إلى تركيا بعد أن حققت معها السلطات الإيرانية حول علاقتها بإسرائيل. وواصلت أمين كتابتها من تركيا.

ندى أمين ستطلب الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية

وكانت ندى أمين تقيم بطريقة غير قانونية في تركيا وتخشى إبعادها إلى إيران حيث يمكن أن تتعرض حياتها للخطر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة التركية قررت في تموز/يوليو الماضي تسليمها لإيران.

وقبل أيام، طلبت نقابة الصحافيين الإسرائيلين في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية السماح للصحافية الإيرانية بدخول إسرائيل لأنه "من المرجح أن يتم القبض عليها فور وصولها إلى إيران، وستكون حياتها معرضة لخطر الإعدام بسبب عملها الصحافي لأنها كتبت أعمدة رأي على موقع تايمز اوف إسرائيل"، بحسب الموقع الإلكتروني المذكور.

وتنوي المدونة طلب إذن للإقامة الدائمة في إسرائيل أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، كما ذكر المصدر نفسه.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/08/2017