نتانياهو يشن حملة على اليسار ووسائل الإعلام متهما إياهم بمحاولة الإطاحة به

أمام تجمع حاشد من أعضاء حزبه "الليكود" اليميني يوم الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليسار والإعلام الذي يخدمه بمحاولة الإطاحة به. وتستجوب الشرطة نتانياهو في قضيتين، الأولى تتعلق بهدايا تلقاها هو وعائلته من رجلي أعمال، والثانية بمحادثات أجراها مع ناشر إسرائيلي.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خصومه اليساريين ووسائل الإعلام في إسرائيل الأربعاء 09 آب/أغسطس بمحاولة الإطاحة بحكومته من خلال الضغط على المحققين لتوجيه اتهامات له "بأي ثمن".

وتستجوب الشرطة نتانياهو (67 عاما) في قضيتين. وتتعلق القضية الأولى المسماة (القضية 1000) بهدايا منحها له ولعائلته رجلي أعمال، في حين تتعلق الثانية (القضية 2000) بمحادثات أجراها مع ناشر إسرائيلي.

كما استجوبت الشرطة زوجته سارة بشأن مزاعم متعلقة بإساءة استخدام أموال حكومية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع إن المدعي العام بصدد توجيه اتهامات لها.

وقال نتانياهو لتجمع حاشد من أعضاء حزبه "الليكود" اليميني في خطاب بثته على الهواء مباشرة قنوات التلفزيون الرئيسية الثلاث في إسرائيل "اليسار ووسائل الإعلام التي تخدمه... يدبرون فضائح لا نهاية لها وتقارير لا حصر لها وعناوين أخبار بلا نهاية فلربما ..لربما يعلق (في الأذهان) شيء".

وأضاف نتانياهو لأنصاره الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا مرددين لقبه (بيبي..بيبي) "يطلبون من سلطات إنفاذ القانون: اعطونا شيئا ولا يهم ما هو‭‬‬". وتابع "هدف اليسار ووسائل الإعلام... ممارسة ضغط، وهو أمر خاطئ، على سلطات إنفاذ القانون لإصدار لائحة اتهام بأي ثمن ودون أي صلة بالحقيقة والعدالة".

وصمد نتانياهو، الذي فاز بانتخابات في 2015، أمام العديد من الفضائح وتحقيقات الشرطة خلال 11 عاما من السلطة. وشعبيته قوية بشكل عام مما يجعله متقدما على منافسيه المحتملين. ووصف الزعيم الإسرائيلي جلبة التحقيقات الجنائية المثارة حوله بأنها "جعجعة بلا طحن" ورفض التكهنات بأنه سيضطر للاستقالة مكتفيا بالقول على فيسبوك "لن يحدث". وسخر في خطابه قائلا إن ثمة شائعات بأن السلطات ستستدعي حتى كلبة الأسرة كايا للاستجواب.

وتتعلق (القضية 1000) بتلقي نتانياهو وأفراد أسرته هدايا بصورة منتظمة من رجلي أعمال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدايا شملت سيجارا وشامبانيا. وتخص (القضية 2000) اتفاقا تدور حوله أقاويل بأن نتنياهو بحثه مع مالك "يديعوت أحرونوت"، أكبر الصحف الإسرائيلية، بشأن تغطية أفضل مقابل قيود على المنافسة من صحيفة حرة مملوكة لقطب صالات القمار الأمريكي شيلدون أديلسون والتي تدعم رئيس الوزراء منذ فترة طويلة. ونفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات.

كما اتهم نتانياهو في خطابه اليوم المسؤولين الفلسطينيين بالسعي لإسقاطه لكنه قال إنه لن يرضخ لمطالبهم بتنازلات إسرائيلية في محادثات السلام المجمدة منذ 2014. وقال "أصدقائي، سيخيب أملهم أيضا لأن ذلك لن يحدث".يوم السبت.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 10/08/2017