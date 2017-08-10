الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر لكرة القدم

تأهل نادي الأهلي المصري إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم بفوزه الكبير على نادي سموحة برباعية نظيفة الأربعاء. وسيواجه الأهلي نادي المصري بعدما جرد الأخير نادي الزمالك من لقبه بفوزه عليه 2-0 الثلاثاء.

لحق نادي الأهلي بالمصري إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم بفوزه الكبير على نادي سموحة برباعية نظيفة الأربعاء على ملعب الجيش في برج العرب في دور الأربعة.

وسجل الأهداف النيجيري جونيور إجاي (37) ووليد سليمان (40، 55) وصالح جمعة (66). وكان المصري جرد الزمالك من لقبه بفوزه عليه 2-0 الثلاثاء.

كانت البداية هجومية للأهلي وسط حذر دفاعي من لاعبي سموحة، وهدد أحمد حمودي مرمى الحارس محمد أبو جبل مبكرا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر. استمر المد الهجومي للأهلي وكاد إجاي أن يسجل هدفا من تمريرة متقنة لحمودي لكن تسديدته مرت قريبة من القائم الأيمن.

ومرر حمودي كرة إلى إجاي الذي ترجمها إلى هدف (37)، ثم عزز الأهلي تقدمه من تمريرة لعبد الله السعيد تابعها وليد سليمان في المرمى (40). كانت سيطرة الأهلي مطلقة أيضا على مجريات الشوط الثاني، وأضاف هدفا ثالثا عبر سليمان الذي سدد كرة بين قدمي الحارس محمد أبو جبل (55).

ولم تفلح تغييرات المدير الفني سموحة التشيكي فرانز شتراكا في تغيير الأوضاع، فيما أضاف الأهلي هدفا رابعا عبر صالح جمعة إثر كرة من البديل مؤمن زكريا فسددها أيضا بين قدمي الحارس (66). وحرم الحارس شريف إكرامي سموحة من تسجيل هدف الشرف بتصديه لرأسية المهاجم أحمد رؤوف.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 10/08/2017