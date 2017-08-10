الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

كوريا الشمالية.. هل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجهة نووية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

أي مصير لعملية "سانتينيل" في فرنسا؟

للمزيد

منتدى الصحافة

المغرب: الحُسيمة، منطقة محرمة على الإعلام ؟ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

المغرب: الحُسيمة، منطقة محرمة على الإعلام؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما هي المخاوف التركية من المساعدات العسكرية الأمريكية للوحدات الكردية في سوريا؟

للمزيد

ريبورتاج

جدل في باكستان بسبب الاستثمارات الصينية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

السلطات الفرنسية تقيم مركزين جديدين لاستقبال المهاجرين قرب كاليه

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: البلديات غاضبة بعد إلغاء دعم حكومي بمئات ملايين اليوروهات

للمزيد

ريبورتاج

إيطاليا: ضحايا الاعتداءات الجنسية في معهد كاثوليكي يروون معاناتهم

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

باريس تصادق على معاهدة مجلس أوروبا لمعاقبة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/08/2017

صادقت فرنسا الخميس على معاهدة مجلس أوروبا الرامية إلى التصدي "للمقاتلين الإرهابيين الأجانب"، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في الأول من يوليو/تموز الماضي. وباريس هي العاصمة الأوروبية الثامنة التي تصادق على تلك المعاهدة التي تضيف إلى لائحة الجرائم الإرهابية عددا آخر منها "تمويل الإرهاب" و"تلقي تدريب على الإرهاب" و"الانتقال إلى الخارج لممارسة الإرهاب".

أفاد مرسوم صدر الخميس في الجريدة الرسمية أن فرنسا صادقت الخميس على معاهدة مجلس أوروبا الرامية إلى معاقبة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" والتي أقرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في الأول من تموز/يوليو 2017.

وهذه المعاهدة هي بروتوكول إضافي لمعاهدة مجلس أوروبا للوقاية من الإرهاب، يضيف إلى اللائحة الحالية للجرائم الجزائية عددا من الأعمال، منها "المشاركة المتعمدة في مجموعة إرهابية" و"تلقي تدريب على الإرهاب" والانتقال إلى الخارج، لممارسة الإرهاب وتمويله أو تنظيم هذه الرحلات.

وباريس هي العاصمة الأوروبية الثامنة التي تصادق على المعاهدة، وكان يتعين أن تصادق عليها ستة بلدان حتى تدخل حيز التطبيق، وهذا ما حصل في الأول من تموز/يوليو. وصادقت عليها من قبل كل من ألبانيا والبوسنة والدنمارك وإيطاليا وليتوانيا وموناكو ومولدافيا.

والحكومات الأخرى للبلدان  الـ 39 الأعضاء في مجلس أوروبا التي لم تصادق عليها بعد، مدعوة إلى التصديق على المعاهدة "في أسرع وقت ممكن" كما ذكر مجلس أوروبا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/08/2017

  • بريطانيا

    بريطانيا: أحكام بالسجن مدى الحياة على أعضاء خلية "الفرسان الثلاثة" الإسلامية

    للمزيد

  • فرنسا

    مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" وجمعيات حقوقية تندد

    للمزيد

  • قمة مالي

    قمة دول الساحل تعلن عن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي