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الشرق الأوسط

تركيا: مذكرات توقيف بحق 35 عاملا في وسائل إعلام بتهمة ارتباطهم "بمنظمة إرهابية"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/08/2017

أفادت وكالة أناضول للأنباء القريبة من الحكومة بإصدار نيابة عامة في إسطنبول الخميس مذكرات توقيف بحق 35 شخصا من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام وطنية، وتتم ملاحقتهم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" في إشارة إلى شبكات الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

أصدرت نيابة عامة في إسطنبول الخميس مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، بحسب ما أوردت وكالة أناضول للأنباء القريبة من الحكومة.

وأفادت الوكالة أنه تم حتى الآن في سياق العملية توقيف تسعة أشخاص من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام وطنية، مشيرة إلى أن المطلوبين ملاحقون بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وأضافت الوكالة أن السلطات تشتبه باستخدام هؤلاء  لتطبيق الرسائل "بايلوك" الذي تعتبره السلطات التركية أداة الاتصال للذين تتهمهم بالانقلاب. وتقوم الشرطة بعمليات لتوقيف الأشخاص الـ26 الآخرين.

وأعلن براق إكيدجي أحد محرري صحيفة "بيرغون" المعارضة على تويتر في وقت مبكر الخميس أنه أوقف. وأضافت الصحيفة أن السلطات صادرت حاسوبه وهاتفه النقال.

وتدين منظمات الدفاع عن الحريات تجاوزات السلطات التركية في هذا المجال وخصوصا منذ محاولة الانقلاب. وتحتل تركيا المرتبة الـ155 من أصل 180 بلد في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة "مراسلون بلا حدود".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 10/08/2017

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