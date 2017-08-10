ترامب يصعد لهجته مجددا تجاه بيونغ يانغ والكويت تتخذ إجراءات ضدها

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد لهجته إزاء بيونغ يانغ، حيث اعتبر في تصريحات الخميس، أن تهديده الأخير "لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية". وحذر ترامب من أنه "إذا قامت كوريا الشمالية بأي شيء (..) فعليهم أن يقلقوا جدا جدا لأن أمورا لم يعتقدوا البتة أنها ممكنة ستلحق بهم". من جانبها، أعلنت الخارجية الكويتية وقف الرحلات المباشرة بين الكويت وبيونغ يانغ ووقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن تهديده كوريا الشمالية بـ "الغضب والنار" ربما "لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية".

وقال من نادي بدمنستر للغولف في ولاية نيوجرزي حيث يمضي إجازته "حان الوقت لأن يتحدث شخص ما بقوة من أجل سكان بلادنا وسكان دول أخرى".

ترامب: التحذير الأخير ضد كوريا الشمالية ربما "لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية"

ورفض الرئيس الأمريكي الرد على سؤال عن احتمال توجيه ضربات وقائية إلى كوريا الشمالية لمنعها من تطوير برامجها النووية والبالستية.

وأضاف في حضور نائبه مايك بنس "لن ندلي بموقف في هذا الصدد. لن أقوم بذلك أبدا (...) سنرى ماذا سيحصل".

وتابع "إذا قامت كوريا الشمالية بأي شيء، بما في ذلك التفكير في مهاجمة أناس نحبهم أو حلفائنا أو مهاجمتنا نحن، عليهم أن يقلقوا بالفعل". وأضاف أيضا "وعليهم أن يقلقوا جدا جدا لأن أمورا لم يعتقدوا البتة أنها ممكنة ستلحق بهم".

وكرر ترامب أن الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ، تستطيع أن تفعل "أكثر من ذلك بكثير" لممارسة ضغوط على حليفتها. وأبدى ترامب تفاؤله في هذا المعنى وقال "أعتقد أن الصين ستبذل جهدا أكبر (...) إنهم يعرفون رأيي. هذا الأمر لن يستمر على هذا النحو".

الكويت تعلن اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية الكويتية قوله اليوم الخميس إن السلطات الكويتية بدأت اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة من بيونغ يانغ وإليها.

وقال المصدر المسؤول إن الإجراءات تشمل وقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين ووقف إصدار التراخيص التجارية.

وقالت الوزارة أيضا إنها أوقفت المعاملات المالية والقروض إلى كوريا الشمالية وحظرت كل الواردات من البلد الآسيوي وقللت أيضا عدد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في البلاد.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 10/08/2017