فضيحة البيض الملوث تطال 9 دول أوروبية ومداهمات في بلجيكا وهولندا في إطار التحقيقات

تتواصل التحقيقات في عدة دول أوروبية حول استخدام مبيد حشري في مزارع تربية الدواجن في هولندا، أدى استخدامه إلى أزمة البيض الملوث التي طالت تسع دول أوروبية. وأعلنت نيابة أنفير شمال بلجيكا أنه تجري عمليات دهم عديدة حاليا بهذا الخصوص. من جانبها، أعلنت النيابة العامة الهولندية أن شخصين أوقفا خلال عمليات دهم في هولندا جرت بشكل مشترك مع البلجيكيين.

جرت عمليات دهم في بلجيكا وهولندا الخميس في إطار التحقيقات حول استخدام المبيد الحشري "فيبرونيل" في مزارع تربية الدواجن، الذي أدى استخدامه إلى فضيحة البيض الملوث.

وقالت نيابة انفير بشمال بلجيكا في بيان مقتضب "في إطار ملف فيبرونيل، تجري عمليات دهم عديدة حاليا".

وأعلن الناطق باسم النيابة العامة الهولندية مارييكي فاد دير مولن أن شخصين يشتبه بتورطهما في هذه القضية أوقفا خلال "عمليات دهم في هولندا جرت بشكل مشترك مع البلجيكيين".

وقال الناطق إن المعتقلين "هما مسؤولا الشركة التي استخدمت المادة في مزارع تربية الطيور". وأضاف أنهما أوقفا في زالتبوميل وبارنيفيلد وسط البلاد وهي القرية المعروفة بانتاجها من البيض والدواجن وكانت مقر الشركة الهولندية "تشيكفرند" المتخصصة في تطهير مزارع تربية الدواجن.

وذكرت النيابة الهولندية أنه "يشتبه بأن الشركة ومسؤوليها (...) الوسيط الهولندي والمزود البلجيكي ومالكه عرضوا الصحة العامة للخطر عبر تسليم أو استخدام مادة فيبرونيل في أماكن تواجد الدجاج (...) وحيازة مادة حيوية قاتلة محظورة".

وذكرت صحيفة "هيت لاتستي نيوز" أن ثمانية مواقع في فلاندريا بشمال بلجيكا استهدفت بعمليات الدهم، مشيرة إلى أنها شركات متخصصة بتطهير مزارع الطيور.

تسع دول أوروبية تأثرت بالبيض الملوث

وتأتي هذه المداهمات غداة اتهام وزير الزراعة البلجيكي دوني دوكارم هولندا الأربعاء بالاستخفاف بالمعلومات عن وجود مادة فيبرونيل في مزارع في البلد الأول على صعيد تصدير البيض في العالم.

وانعكست أزمة البيض الملوث التي بدأت في بلجيكا وهولندا وبعض مزارع ألمانيا، على ست دول أوروبية أخرى يصدر إليها هذا البيض هي فرنسا وسويسرا والسويد وبريطانيا ولوكمسبورغ.

ففي لندن، أعلنت السلطة البريطانية لسلامة الغذاء أن حوالى 700 ألف بيضة ملوثة بمادة الفيبرونيل تم استيرادها إلى المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني "من المرجح أن كمية البيض التي وصلت إلى المملكة المتحدة أقرب إلى 700 ألف منها إلى 21 ألفا كنا نعتقد من قبل أنه تم استيرادها". لكنها أوضحت أن هذا البيض لم يتم بيعه بشكل مباشر إلى المستهلكين بل استخدم في إنتاج مواد غذائية أخرى.

وذكرت بأن 85 بالمئة من البيض الذي يستهلك في المملكة المتحدة يتم إنتاجه على أراضيها. وأضافت "ليس هناك أي دليل على أن البيض المنتج في بريطانيا ملوث أو استخدمت فيه مادة الفيبرونيل بشكل غير مناسب".

وكان مربو الدواجن في هولندا استعانوا بشركة "تشيكفريند" المتخصصة في القضاء على القمل الأحمر وهو طفيلي مضر جدا بالدجاج. ويبدو أن هذه الشركة استخدمت مادة فيبرونيل وهو جزئية تستخدم كثيرا في المنتجات البيطيرية لمكافحة البرغوث والبق والقراديات إلا أنها محظورة في معالجة الحيوانات التي تستخدم منتجاتها في السلسلة الغذائية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/08/2017