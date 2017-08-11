إسبانيا قد تتقدم على اليونان بعدد المهاجرين الواصلين إلى شواطئها هذا العام

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا عبر البحر سيفوق عدد الواصلين إلى اليونان لهذا العام. وقال المتحدث باسم المنظمة إن العدد الأكبر من المهاجرين لا يزالون يعبرون إلى إيطاليا إلا أن إسبانيا أصبحت مركز استقطاب لهم.

توقعت المنظمة الدولية للهجرة أن يفوق عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا عبر البحر على متن قوارب أو دراجات مائية "جت سكي" هذا العام، عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان.

ووصل الأربعاء عشرات المهاجرين إلى شاطئ يضيق بالسياح بالقرب من مدينة قادش الإسبانية، بعد عبورهم مضيق جبل طارق، في ظاهرة جديدة في إسبانيا.

ويظهر مقطع فيديو نشر الخميس عبر الإنترنت مهاجرين ينزلون من زورق مطاطي ويدخلون الأراضي الإسبانية راكضين على الشاطئ.

لحظة وصول المهاجرين إلى أحد شواطئ اسبانيا This has just happened in a beach in the south of Spain. Migrants arriving by boat on a Spanish beach and scattered among sunbathers. pic.twitter.com/cleeGDXYig — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) August 9, 2017

وأفادت مفوضية الشرطة في جيب سبتة أن ما يقارب من 12 مهاجرا دخلوا في اليوم نفسه عبر دراجات مائية إلى المياه الإقليمية التابعة لجيب سبتة الإسباني في المغرب، من بينهم مهاجر غرق قبل بلوغه الشاطئ.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها في جنيف لوكالة الأنباء الفرنسية "لم نتوقع وصول عدد كبير من المهاجرين إلى إسبانيا إلا أن هذا ما حدث هذا العام".

ورأى أن العدد الأكبر من المهاجرين لا يزالون يعبرون إلى إيطاليا لكن "يمكن أن تتقدم إسبانيا على اليونان هذه السنة".

ووصل إلى إسبانيا 8183 مهاجرا حتى 6 آب/أغسطس بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، أي أكثر من العدد الذي وصل في الفترة نفسها من العام الماضي (2500 مهاجر مسجلّ) بثلاث مرات، في حين وصل إلى اليونان 11713 مهاجرا حتى 6 آب/أغسطس عبر البحر.

ومنذ بداية العام، لقي 120 مهاجرا حتفهم خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا مقابل 128 خلال عام 2016، وفق المنظمة.

وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن العديد من المهاجرين يأتون من غرب أفريقيا "ويمرّ قسم منهم عبر المغرب" أكثر من عبورهم ليبيا المتروكة للميليشيات، مضيفا "نعتبر أن الطريق على طول الساحل للذهاب إلى المغرب هي الأكثر أمانا".

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 11/08/2017