فضيحة البيض الملوث تطال مزيدا من الدول والمفوضية الأوروبية للصحة تدعو لاجتماع أزمة

أعلنت الدنمارك ورومانيا وسلوفاكيا الخميس، أنها تأثرت بقضية البيض الملوث، ليرتفع عدد الدول التي طالتها تلك الفضيحة إلى 17 دولة. من جهته، أعلن المفوض الأوروبي للصحة أندريوكايتيس أن المفوضية ستدعو الدول المعنية إلى اجتماع أزمة لبحث الأمر.

ارتفع عدد الدول الأوروبية التي طالتها فضيحة البيض الملوث بمبيد الحشرات فيبرونيل إلى 17 دولة هي بلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا والنمسا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والدنمارك، إضافة إلى سويسرا وهونغ كونغ.

وقالت السلطات الغذائية والبيطرية في الدنمارك إن عشرين طنا من البيض الملوث القادم من بلجيكا بيعت في الدنمارك، بينما أعلنت سلوفاكيا أنها اكتشفت وجود بيض مستورد من هولندا وصل عن طريق ألمانيا.

أما السلطات الصحية البيطرية في رومانيا فقد عثرت في مستودع في غرب البلاد على طن من صفار البيض ملوث بالمادة نفسها قادمة من ألمانيا.

واعترفت بريطانيا التي كانت تؤكد أن الفضيحة لم تطلها سوى بشكل طفيف، الخميس بوجود 700 ألف بيضة ملوثة تم استيرادها لتستخدم في صنع منتجات غذائية.

اجتماع للمفوضية الأوروبية للصحة لبحث الأمر

ويعتزم الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى اجتماع أزمة لبحث الأمر، داعيا الدول الأعضاء إلى العمل معا.

وأعلن المفوض الأوروبي للصحة فيتينيس أندريوكايتيس أن المفوضية ستدعو الدول التي طالتها الفضيحة إلى اجتماع فور كشف ملابساتها.

وقال في رسالة خطية "اقترحت عقد اجتماع على مستوى عال يضم ممثلي وكالات الأمن الغذائي في كل الدول الأعضاء المتأثرة ما إن تعرض علينا الوقائع"، موضحا إنه ناقش هذه القضية مع الوزراء البلجيكي والهولندي والألماني.

ونجمت هذه الفضيحة عن استخدام مادة الفيبرونيل المحظورة في مزارع الدواجن في الاتحاد الأوروبي، من قبل شركات متخصصة في تطهير هذه المزارع في هولندا وبلجيكا وألمانيا.

ويقول الاتحاد الأوروبي أنه لا خطر على المستهلك إذا تناول أقل من 0,009 ميلغرام لكل كيلوغرام خلال وجبة طعام أو خلال يوم.

فلشخص يزن ستين كيلوغراما، يشكل ذلك 0,54 ميلغرام أي ثماني بيضات تحوي أكبر كمية من مادة الفيبرونيل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/08/2017