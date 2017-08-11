الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

فنزويلا.. لماذا تُشدد الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الحكم على مزارع فرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمساعدته مهاجرين غير شرعيين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض؟!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما اسم وجنسية المشتبه بتنفيذه اعتداء ضاحية لوفالواه بيريه الباريسية؟

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. موسم سياحي ناجح بموازاة الاستقرار الأمني في البلاد

للمزيد

وجها لوجه

التدخل الإيطالي في ليبيا.. نعمة أم نقمة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

كوريا الشمالية.. هل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجهة نووية؟

للمزيد

ريبورتاج

هل يختفي البحر الميت بسبب استغلال أملاحه المعدنية تجاريا؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

أي مصير لعملية "سانتينيل" في فرنسا؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

الولايات المتحدة: مسلمة تحصل على 85 ألف دولار كتعويض بعد أن نزع شرطيون حجابها عنوة

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/08/2017

حصلت كيرستي باول المواطنة الأمريكية المحجبة على 85 ألف دولار كتعويضات بعد أن أجبرها شرطيون على نزع حجابها أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين. من جانبها، أكد مونتي ماشيت مساعد المدعي العام في لونغ بيتش بولاية لوس أنجليس والتي وقع بها الحادث، أن الولايات من الآن فصاعدا ستكلف مهمة نزع حجاب أي معتقلة "في حالة الضرورة" إلى شرطيات، وعلى أن يكون ذلك بدون وجود شرطيين ذكور.

حصلت مسلمة أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها على 85 ألف دولار في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس أنجلس، في إطار اتفاق بالتراضي.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على موقعه الإلكتروني إن "كيرستي باول وهي أمريكية من أصول إفريقية ومسلمة تقدمت بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين".

وأضاف البيان أن "السيدة باول كانت ترتدي الحجاب وفقا لمعتقداتها الدينية وأجبرت على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة"، موضحا أنها "تصف التجربة على أنها سببت صدمة عميقة".

بلدات في محيط لوس أنجلس تعدل قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز

وصوتت لونغ بيتش الثلاثاء على الموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار، كما قالت المنظمة مشيرة إلى أن بلدات أخرى في مناطق أورانج وسان برناردينو ومحيط لوس أنجلس عدلت قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز.

وأكد مونتي ماشيت مساعد المدعي في لونغ بيتش في تصريحات نشرتها صحيفة لوس أنجلس تايمز أن شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة "إذا كان ذلك ضروريا لأمن العنصر" وبدون وجود شرطيين أو معتقلين ذكور.

وكانت باول أوقفت خلال إجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في أيار/مايو 2015 لتهم ما زالت تدرس. وخلال توقيفها قال رجال الأمن أن عليها خلع حجابها. وقد رفض طلبها بأن تقوم شرطية بتفتيشها ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق.

وقالت في الشكوى التي تقدمت بها العام الماضي في لوس أنجلس "لا أتمنى لأي شخص أن يمر بما شعرت به".
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/08/2017

  • فرنسا

    القضاء الفرنسي: السائق الذي استهدف مسجد كريتاي يعاني من مرض نفسي

    للمزيد

  • بريطانيا

    شهادات حول الاعتداء على مسجد في لندن: السائق صرخ "أريد أن أقتل كل المسلمين"

    للمزيد

  • كندا

    مجلس العموم الكندي يقر قانونا يحارب الإسلاموفوبيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي