البيت الأبيض يعلن عن جهود أمريكية جديدة لإحياء "محادثات سلام حقيقية" في الشرق الأوسط

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرسل صهره جاريد كوشنر والمفاوض جيسون جرينبلات إلى الشرق الأوسط قريبا لبحث سبل إحياء "محادثات سلام حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين". وتتضمن الجولة المرتقبة اجتماعات مع قادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب سيرسل صهره جاريد كوشنر والمفاوض جيسون جرينبلات إلى الشرق الأوسط قريبا للاجتماع مع قادة المنطقة ومناقشة "السبيل إلى محادثات سلام حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف المسؤول أن دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي ستشارك في الجولة التي ستتضمن اجتماعات مع قادة من السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتابع قوله "بينما ستلعب المحادثات الإقليمية دورا مهما إلا أن الرئيس يؤكد مجددا أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن التفاوض عليه إلا بشكل مباشر بين الطرفين وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 11/08/2017