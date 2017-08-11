مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض؟!!

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم بزيادة التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة كما تناولت الصحف خبر تهديد إسرائيل لحركة حماس بحرب في حال عرقلتها مشروع بناء الجدار الفاصل. ونشر تقرير لإحدى المنظمات الخيرية يوصي بضرورة حماية اللاجئات الأفريقيات في ليبيا.

لوموند الفرنسية

تناولت الصحيفة التراشق الكلامي بين الرئيسين الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي ما يزيد من حدة التوتر القائم في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

كوريا الشمالية أكدت بحسب الصحيفة الفرنسية أن الرئيس الكوري فقد عقله وقدم خطة مفصلة لإطلاق وابل من الصواريخ على الجزيرة الامريكية وتضيف أن واشنطن لم تجد لحد الآن اي وسيلة ضغط فعالة لإقناع كيم جونغ ايل بالتخلي عن مشروعه النووي ولم يفوت الرئيس الأمريكي فرصة انتقاد الرؤساء السابقين للولايات المتحدة بشأن تعاملهم مع الملف الكوري الشمالي.

العربي الجديد

تطرقت الصحفية إلى الأزمة الخليجية وكتبت تحت عنوان "الأزمة الخليجية: المبادرة الكويتية في ملعب دول الحصار"

وقالت إنه لا يزال كل ما يتعلق بأفكار أو وساطات تتصل بملف الحملة ضد قطر يراوح مكانه في ظل رفض معسكر دول الحصار والتي يستعد وزراء خارجيتها للاجتماع هذا الشهر بهدف اتخاذ موقف موحد من المحاولات الجديدة لحل الأزمة أو لإطلاق خارطة طريق على الأقل لتجميد الحملة تمهيداً للتوصل إلى حل سياسي.. ومن المحتمل أن تعقد هذه القمة في الكويت.

الصحيفة نقلت كذلك ما كشفه لها مصدر دبلوماسي مصري قال إن الكويت متحمسة لإدخال دول عربية أخرى معها تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة في مبادرة تقريب وجهات النظر وأنها حريصة على حل الأزمة في إطار خليجي أو عربي.

العرب

كتبت صحيفة العرب تحت عنوان "الفرقاء العراقيون يحشدون لمعركة الحكم في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية"

كاتب المقال نقل تحاليل وافكار ما رصده متابعون ومحللون للشأن العراقي الذي يشهده حراكا نشطا داخل حزب الدعوة الإسلامية والتيارات القريبة منه والمُنضوية ضمن كتلة دولة القانون بقيادة نوري المالكي.

يضيف كاتب المقال أن المحللين اعتبروا ذلك مؤشرا على بدء الاستعدادات للانتخابات القادمة والمقرر إجراؤها العام المقبل.

المختصون في الشؤون السياسية العراقية بحسب ما ينقل الكاتب يضعون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة على رأس الفاقدين للثقة.

ويشير هؤلاء إلى أن طموحات المالكي لاستعادة منصب رئيس الحكومة في عام 2018 لا تصطدم فقط بتدهور شعبيته بل أيضا باستحالة مراهنة القوى الخارجية عليه لقيادة العراق في مرحلة ما بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

الشرق الأوسط

أما صحيفة الشرق الأوسط فقد تناولت تهديد السلطات الإسرائيلية لحماس وكتبت تحت عنوان "تل أبيب تحذّر حماس من حرب جديدة إذا عطّلت بناء الجدار الحدودي "

الصحفية نقلت تصريحات قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الذي قال إنه في الأشهر المقبلة سنُسرع بناء هذا الحاجز ونأمل في إنجازه خلال سنتين وأضاف إذا اختارت حماس خوض حرب بسبب الجدار فسيكون ذلك سببا كافيا لخوض حرب لكن الجدار سيبنى.

ويعمل ألف شخص حاليا في مشروع بناء الجدار الإسرائيلي على حدود غزة والذي تبلغ كُلفته مليار دولار ومن المقرر أن يكتمل خلال عامين.

إسرائيل تنوي كذلك بحسب الشرق الأوسط مواصلة بناء الجدار فوق سطح البحر وسيتم تجهيزه بمجسمات ومعدات استخبارية ستصعّب على وحدات الكومندو البحرية التابعة لحركة حماس عملية التسلل إلى إسرائيل.

القدس العربي

صحفية القدس العربي سلطت الضوء على تقرير نشرته منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية.

وجاء في التقرير بحسب الصحفية أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري خلال تواجدهن في ليبيا وأن ثلاثين امرأة من أصل واحدة وثلاثين تعرضن للعنف وما يقارب من ثلاثة أرباعهن شهدن قتل أو تعذيب رفيق لهن.

الصحيفة نقلت كذلك مناشدة المنظمة في تقريريها الاتحاد الأوروبي بمنح فرصة لهؤلاء المهاجرين لمغادرة ليبيا حيث يتعرضون للعنف الجسدي والجنسي والاستغلال والتعذيب.

وأضافت أن إعادتهم إلى الشواطئ الليبية تخلق حلقة مفرغة يحاول فيها اليائسون مرارا أن يفلتوا من الإيذاء والموت والقوات الأوروبية تمنعهم من القيام بذلك.

هوفينغ بوست

الموقع علق على خبر اللقاء غير الرسمي الذي جمع رئيس الوزراء الجزائري بنظيره الفرنسي في فرنسا والذي لا يزال يثير الجدل في الاوساط السياسية والإعلامية في الجزائر.

وذكر الموقع وفقا لمصادر "لموند أفري" أن رئيس الحكومة الجزائري لم ينتظر الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية نظرا إلى أن اجتماعه برئيس الوزراء الفرنسي كان مستعجلا للغاية، بعد أن تم نشر تقرير يمس شخصه صادر عن لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي.

وبحسب تقرير للموقع فقد كشف تبون لنظيره الفرنسي خلال لقائهما تحديات خارطة الطريق الجديدة، كما كشف عن وجهة نظره فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الفرنسية-الجزائرية.

لوباريزيان الفرنسية

في صحيفة أوجوردوي أون فرانس عنوان لافت للانتباه نقرأ "مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض

الصحيفة سلطت الضوء على مارك زوكربيرغ مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي الذي يقوم بجولة في الولايات المتحدة وتتسأل الصحيفة الفرنسية عما إذا كان الشاب يقوم بحملة تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

وتضيف الصحفية قائلة إن هناك عدة مؤشرات توحي بذلك منها توظيف الرجل لعدد من المستشارين واهتمامه الزائد بالعقيدة التي تحتل مكانة هامة في المجتمع الأميركي واتخاذه لمواقف سياسية في خطاباته الأخيرة

إعداد كاميليا مقرون