كرة القدم: المغرب يتقدم بترشيحه لاستضافة مونديال 2026

قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجمعة 11 أغسطس/آب بترشيح المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم 2026. ويذكر أنه سبق للرباط وأن ترشحت لاستضافة المونديال 4 مرات دون أن تحظى بشرف تنظيم هذه البطولة الدولية.

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم) الجمعة 11 آب/أغسطس ترشيح المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم 2026.

وبذلك تكون الرباط وللمرة الخامسة من المترشحين لاستضافة المونديال، 1994،1998،2006و2010.

دون أن تحظى بشرف تنظيم هذه البطولة الدولية.

المغرب يتقدم رسميا بطلب استضافة كأس العالم 2026 المغرب يتقدم رسميا بطلب استضافة كأس العالم 2026

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ويذكر أن اختيار الدولة المضيفة لمونديال 2026 سيتم في 13 حزيران / يونيو خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفيا" ومن أبرز منافسي الرباط الثلاثي الذي يضم الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.





ويأمل المغرب في أن يكون ثاني بلد إفريقي يستضيف المونديال بعد جنوب إفريقيا التي نظمته عام 2010.

وسبق للرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد أن أعرب عن "اقتناعه" بأن المغرب يمكنه تنظيم مونديال 2026 الذي سيكون الأول بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 التي كانت تشهدها نسخه السابقة.

وقامت المملكة في الأعوام الأخيرة بورشة كبيرة لإدخال كرة القدم عالم الاحتراف وضاعفت ترشيحاتها لاستضافة البطولات لتهيئة الأرضية لتنظيم نهائيات كأس العالم.

وكان مقررا أن يستضيف المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2015 بيد أنه رفض تنظيمها بسبب مخاوف مرتبطة بوباء "إيبولا"، فنقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/08/2017