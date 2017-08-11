كينيا: اللجنة الانتخابية تعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية

أعلنت مفوضية الانتخابات الكينية الجمعة فوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا بولاية ثانية بعد حصوله على 54.27 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مقابل 44.47% لمنافسه رايلا أودينجا. وكانت المعارضة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن رفضها النتائج، متحدثة عن وقوع "تزوير كبير".

أعلنت مفوضية الانتخابات الكينية اليوم الجمعة فوز الرئيس أوهورو كينياتا بفترة رئاسية ثانية وأخيرة مدتها خمسة أعوام في الانتخابات التي جرت قبل أيام رغم اعتراضات المعارضة بشأن نزاهتها.

وقال وافولا تشيبوكاتي رئيس المفوضية إن كينياتا حصل على 54.27 في المئة من الأصوات بينما حصل منافسه مرشح المعارضة رايلا أودينجا على 44.74 في المئة.

كينياتا يمد يده للمعارضة ويدعة للهدوء

وفي أول رد فعل بعد إعلان فوزه، دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا منافسه في الانتخابات رايلا اودينغا إلى السلام.

وقال كينياتا "ليس هناك حاجة للعنف"، وحض أودينغا على "العمل معا (...) حتى نتمكن من بناء هذه الأمة معا".

أعمال شغب بعد الإعلان عن النتائج

واندلعت أعمال شغب في عدة مدن كينية فور الإعلان عن النتائج، حيث أفاد شهود عيان أن الشرطة الكينية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لاحتواء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كيسومو غرب البلاد وهي معقل المعارضة، وأيضا في حي ماثير الفقير في نيروبي.

وكانت المعارضة الكينية في قالت في وقت سابق الجمعة إنها "لن تكون طرفا" في الإعلان عن نتائج الانتخابات لأنه لم يتم التعامل مع بواعث قلقها. وقال المسؤول الكبير في المعارضة موساليا مودافادي "أثرنا بواعث قلق خطيرة لم يردوا عليها".

وأعلنت الشرطة الكينية في وقت سابق اليوم عن اتخاذ احتياطات أمنية قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات، خشية خروج مظاهرات احتجاجية من قبل المعارضة التي تزعم وجود تزوير في العملية الانتخابية وتطالب بإعلان فوز مرشحها رايلا أودينجا.

ونشرت الشرطة قوات إضافية في مطار مدينة كيسومو في غرب البلاد في محاولة لإحباط أي احتجاجات. وتقع هذه المدينة في إقليم يعتبر معقلا لأودينجا.

وكانت بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي قد أشادت بإدارة الانتخابات الرئاسية في كينيا، وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها لم تلحظ أي دلائل على تلاعب رغم شكاوى المعارضين، واحتجاجات في أماكن متفرقة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/08/2017