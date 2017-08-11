مصر تؤكد تمسك الدول الأربع بمطالبها لمبعوثي أمريكا لحل الأزمة مع قطر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس، أن حل الأزمة مع قطر يكمن في ضرورة تنفيذها قائمة المطالب الثلاثة عشر التي قُدمت إليها، وذلك خلال استقباله موفدين من وزارة الخارجية الأمريكية لبحث سبل حل الأزمة.

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس موفدين من وزارة الخارجية الأمريكية لبحث تطورات الأزمة في الخليج وسبل حلها، بحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة.

وأفاد البيان بأن الوزير سامح شكري التقى الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، وتيم ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج والوفد المرافق.

ويقوم الوفد بجولة تشمل عددا من الدول العربية.

وطرح شكري خلال اللقاء، وفقا للبيان، "كافة الشواغل المصرية حيال استمرار الدور السلبي الذي تقوم به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف عبر توفير التمويل والملاذ الآمن للإرهابيين ونشر خطاب الكراهية والتحريض".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، واعتبرته الدول المقاطعة "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق قطر.

لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط ترفض الرضوخ لضغوط الدول الأربع، وتعمل على مقاومة محاولات محاصرتها عبر عقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع دول كبرى وشركات عالمية.

وأكد شكري أن حل الأزمة يكمن في "ضرورة تنفيذ قطر قائمة المطالب الثلاثة عشر التي قُدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها، والتي تتسق مع القانون الدولي".

وقررت مصر فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها اعتبارا من 20 تموز/يوليو يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج.





فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 11/08/2017