رحيل الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا أحد رواد الحركة الفنية في الخليج

قال بيان صادر عن وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام إن الفنان عبد الحسين عبد الرضا قد وافته المنية الجمعة في أحد مستشفيات لندن عن 78 عاما إثر أزمة صحية. ويعد عبد الرضا أحد رواد الحركة المسرحية والفنية في بلاده الكويت وفي منطقة الخليج العربي بشكل عام.

قال تلفزيون دولة الكويت إن الممثل عبد الحسين عبد الرضا توفي الجمعة في أحد مستشفيات لندن عن 78 عاما. وكان الفنان الراحل قد نقل إلى المستشفى قبل أيام قليلة إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

ونعى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح الفنان الراحل في بيان جاء فيه أن "الفنان عبد الحسين عبد الرضا حمل من خلال أعماله هموم الشارع العربي والخليجي بشكل خاص في أزمنة مختلفة".

وأضاف البيان "تمكن الفنان الراحل من ملامسة قلوب الجمهور عبر بساطة الطرح وعفوية الأداء، ما أكسبه شهرة واسعة على المستويين الخليجي والعربي".

ولد عبد الرضا في 15 تموز/يوليو 1939 وهو أحد مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج. وحفل مشوار الفنان الراحل بعشرات المسرحيات والمسلسلات التي قدمها على مدى أكثر من خمسة عقود.

أسس عبد الرضا فرقة المسرح العربي في مطلع الستينيات من القرن الماضي وفرقة المسرح الوطني في السبعينيات وتعددت مواهبه فشملت التلحين والغناء كما خاض مجال الإنتاج الفني.

وألف عددا من الأعمال الفنية على غرار مسلسلي (درب الزلق) و(الأقدار) ومسرحيات (باي باي لندن) و(سيف العرب هز أمريكا) و(فرسان المناخ) و(عزوبي السالمية).

وللفنان الراحل مسرح يحمل اسمه في العاصمة الكويت.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 12/08/2017