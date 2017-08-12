الولايات المتحدة: قتيل وجرحى إثر احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف في فرجينيا

قتل شخص وجرح آخرون السبت نتيجة صدم سيارة لحشد من المناوئين لتجمع نظمه القوميون البيض في مدينة "شارلوتس فيل" بولاية فرجينيا تحت شعار "وحدوا اليمين"، بعد منع السلطات لهم. وكانت الولاية قد أعلنت حالة الطوارئ. ودعا ترامب الأمريكيين في تغريدة على تويتر إلى الوحدة وإدانة "كل أشكال الكراهية".

صدمت سيارة حشدا السبت في مدينة "شارلوتس فيل" في الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل شخص وسقوط العديد من الجرحى، وذلك بعدما منعت السلطات تجمعا لليمين المتطرف في هذه المدينة في ولاية فيرجينيا، بحسب ما روى شهود.

وأظهر شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تصدم بعنف مؤخرة سيارة أخرى قبل أن تنطلق مجددا في اتجاه الخلف وسط المتظاهرين. وأظهرت مشاهد أخرى جرحى ممددين أرضا.

لحظة اصطدام سيارة بالحشد في شارلوتسفيل Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) August 12, 2017

وقال شاهد لوكالة الأنباء الفرنسية "كنا نسير في الشارع حين صدمتنا سيارة داكنة، سوداء أو رمادية، لقد صدمت الجميع. ثم تراجعت وصدمتنا مجددا. كان هناك فتاة في الخلف تحاول النهوض".

وأضاف "أعتقد أن هناك نحو عشرة جرحى. كان الأمر متعمدا".

ترامب يدعو إلى "إدانة كل أشكال الكراهية"

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إلى الوحدة على وقع مواجهات في فيرجينيا بين متظاهرين من اليمين المتطرف وآخرين مناوئين لهم داعيا الأمريكيين إلى "إدانة كل أشكال الكراهية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى الوحدة وإلى "إدانة كل أشكال الكراهية" على وقع المواجهات We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017

وقال في تغريدة "يجب أن نتحد جميعا وأن ندين كل أشكال الكراهية .. هذا النوع من العنف ليس له مكان في أمريكا. دعونا نتحد".

اشتباك في فيرجينيا قبل تجمع لليمين المتطرف

وتستعد مدينة "شارلوتس فيل" السبت لتدفق المتظاهرين من القوميين البيض ومحتجين مناوئين لهم، مما اضطر الولاية إلى إعلان حالة الطوارئ في المنطقة فيما سعت أجهزة تطبيق القانون إلى احتواء اشتباك سبق التظاهرات.

ويتوقع أن يتدفق الآلاف إلى المدينة للمشاركة في تجمع "وحدوا اليمين" إضافة إلى متظاهرين مناوئين لهم بعد ساعات من تظاهر عدد من الأشخاص وهم يحملون الشُعلات في حرم جامعة المدينة الذي يسوده الهدوء عادة.

والجمعة دعا حاكم الولاية تيري ماكاوليف سكان الولاية في بيان إلى الابتعاد عن المسيرات، إلا أن اشتباكا وقع صباحا بين المتظاهرين من الجانبين.

وبدأت الشرطة بإخلاء حديقة "ايمانسيبيشن" في المدينة، وقامت بعدد من الاعتقالات بعد أن أعلنت أن المتواجدين في الحديقة يشاركون في "تجمع غير قانوني". وقالت الشرطة عبر تويتر إن شخصين "أصيبا بجروح خطيرة ولكن حياتهما غير مهددة".

متظاهرون يؤدون التحية النازية ليل الجمعة في شارلوتسفيل A 'salute' that heralded the mass murder and torture of millions. A 'salute' raised in #Charlottesville last night. Not "alt-right." Evil. pic.twitter.com/V6A4MZ65wS — The King Center (@TheKingCenter) August 12, 2017

كما ذكرت الشرطة أن عددا من المتظاهرين استخدموا بخاخ الفلفل. وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الموقع متظاهرين يرتدي بعضهم ملابس تشبه الزي العسكري، يرشقون الزجاجات حتى قبل موعد بدء المسيرة.

وعلى أثر ذلك أعلن المسؤولون عن المدينة حالة الطوارئ محذرين من قلاقل واضطرابات وربما إصابة أشخاص وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

وتأتي مسيرة اليمين المتطرف السبت عقب مظاهرة أصغر حجما الشهر الماضي تجمع خلالها عشرات من المرتبطين بطائفة "كو كلاكس كلان" للاحتجاج على خطط المدينة إزالة تمثال الجنرال روبرت لي الذي قاد القوات الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية.

وانتشرت صور هؤلاء المتظاهرين الذين ارتدى بعضهم الأقنعة البيضاء التي عرفت بها هذه الطائفة، على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تفوق عدد المتظاهرين المناوئين لهم.

وتحولت التجمعات التي سبقت التظاهرات ليل الجمعة السبت إلى أعمال عنف عندما تواجهت مجموعة من القوميين الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض من اليمين المتطرف مع متظاهرين مناوئين لهم.

وتم اعتقال أحد المحتجين ووجهت له تهمة الاعتداء والتصرف المسيء، بحسب رئيسة جامعة فيرجينيا تيريزا سوليفان، التي دانت التظاهرة.

وقالت سوليفان "أنا حزينة جدا ومنزعجة من هذا التصرف الذي يدل على الكراهية والذي أبداه المتظاهرون الذين كانوا يحملون الشعلات وساروا في حرم الجامعة هذا المساء".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/08/2017