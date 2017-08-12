الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

كرة القدم - ما أسباب تهافت دول الخليج على الاستثمار في عالم الكرة المستديرة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.. صفقة مربحة لنادي العاصمة الفرنسية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فنزويلا.. لماذا تُشدد الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الحكم على مزارع فرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمساعدته مهاجرين غير شرعيين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض؟!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما اسم وجنسية المشتبه بتنفيذه اعتداء ضاحية لوفالواه بيريه الباريسية؟

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. موسم سياحي ناجح بموازاة الاستقرار الأمني في البلاد

للمزيد

وجها لوجه

التدخل الإيطالي في ليبيا.. نعمة أم نقمة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

كوريا الشمالية.. هل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجهة نووية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

فلسطين: مظاهرة في رام الله إثر اعتقال 6 صحافيين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/08/2017

اعتقلت أجهزة الأمن ستة صحافيين استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي بدأت السلطات الفلسطينية بتطبيقه مطلع آب/أغسطس. ما أدى إلى موجة من التظاهرات في رام الله السبت تنديدا بالاعتقال.

تظاهر صحافيون وحقوقيون فلسطينيون السبت في رام الله احتجاجا على قيام أجهزة الأمن باعتقال ستة صحافيين، وضد قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم البدء بتطبيقه مطلع آب/أغسطس الجاري. وحمل المشاركون في المظاهرة التي حضرها بعض أهالي المعتقلين لافتات تندد بملاحقة الصحافيين كتب عليها "الصحافة ليست جريمة".

واعتقلت أجهزة الأمن في الضفة الغربية قبل أيام ستة صحافيين، بينهم اثنين يعملان لدى قناة "القدس" الفضائية وصحافي يعمل لصالح قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس. كما تعتقل حماس في غزة أحد الصحافيين من تلفزيون "فلسطين". ونقل عن مصدر أمني فلسطيني أن الصحافيين اعتقلوا بتهمة "تهريب معلومات حساسة لجهات معادية".

وقال علاء الريماوي، مدير قناة "القدس" الفضائية الذي شارك في المظاهرة، للصحافيين" من أقر قانون الجرائم الإلكترونية، يريد أن يصل إلى غسل الجسم الصحافي، ونحن الآن نواجه داخليا من قبل السلطة".

واستندت النيابة العامة في اعتقال الصحافيين إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي يلاحق من ينشئ موقعا إلكترونيا "يروج لأخبار تهدد السلم الأهلي"، حسب لائحة الاتهام التي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها.

وذكر مركز "مدى"، المهتم بمتابعة أوضاع الصحافيين، إن 26 صحافيا اعتقلوا في قطاع غزة والضفة الغربية في النصف الأول من العام 2017. واحتجاجا على الاعتقالات، طلبت نقابة الصحافيين من المؤسسات الإعلامية مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/08/2017

  • الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    جندي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني يطالب بتأجيل سجنه

    للمزيد

  • الأردن

    العاهل الأردني في زيارة رسمية إلى رام الله إثر أحداث الأقصى

    للمزيد

  • فلسطين

    فلسطين: محمود عباس يعلن تجميد الاتصالات الرسمية مع إسرائيل

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي