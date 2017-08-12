فلسطين: مظاهرة في رام الله إثر اعتقال 6 صحافيين

اعتقلت أجهزة الأمن ستة صحافيين استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي بدأت السلطات الفلسطينية بتطبيقه مطلع آب/أغسطس. ما أدى إلى موجة من التظاهرات في رام الله السبت تنديدا بالاعتقال.

تظاهر صحافيون وحقوقيون فلسطينيون السبت في رام الله احتجاجا على قيام أجهزة الأمن باعتقال ستة صحافيين، وضد قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم البدء بتطبيقه مطلع آب/أغسطس الجاري. وحمل المشاركون في المظاهرة التي حضرها بعض أهالي المعتقلين لافتات تندد بملاحقة الصحافيين كتب عليها "الصحافة ليست جريمة".

واعتقلت أجهزة الأمن في الضفة الغربية قبل أيام ستة صحافيين، بينهم اثنين يعملان لدى قناة "القدس" الفضائية وصحافي يعمل لصالح قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس. كما تعتقل حماس في غزة أحد الصحافيين من تلفزيون "فلسطين". ونقل عن مصدر أمني فلسطيني أن الصحافيين اعتقلوا بتهمة "تهريب معلومات حساسة لجهات معادية".

وقال علاء الريماوي، مدير قناة "القدس" الفضائية الذي شارك في المظاهرة، للصحافيين" من أقر قانون الجرائم الإلكترونية، يريد أن يصل إلى غسل الجسم الصحافي، ونحن الآن نواجه داخليا من قبل السلطة".

واستندت النيابة العامة في اعتقال الصحافيين إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي يلاحق من ينشئ موقعا إلكترونيا "يروج لأخبار تهدد السلم الأهلي"، حسب لائحة الاتهام التي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها.

وذكر مركز "مدى"، المهتم بمتابعة أوضاع الصحافيين، إن 26 صحافيا اعتقلوا في قطاع غزة والضفة الغربية في النصف الأول من العام 2017. واحتجاجا على الاعتقالات، طلبت نقابة الصحافيين من المؤسسات الإعلامية مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/08/2017