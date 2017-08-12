الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

كرة القدم - ما أسباب تهافت دول الخليج على الاستثمار في عالم الكرة المستديرة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.. صفقة مربحة لنادي العاصمة الفرنسية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فنزويلا.. لماذا تُشدد الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الحكم على مزارع فرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمساعدته مهاجرين غير شرعيين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض؟!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما اسم وجنسية المشتبه بتنفيذه اعتداء ضاحية لوفالواه بيريه الباريسية؟

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. موسم سياحي ناجح بموازاة الاستقرار الأمني في البلاد

للمزيد

وجها لوجه

التدخل الإيطالي في ليبيا.. نعمة أم نقمة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

كوريا الشمالية.. هل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجهة نووية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

بارزاني يطلب ضمانات من واشنطن لتأجيل الاستفتاء على استقلال كردستان

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/08/2017

طلب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي ضمانات لتلبية رغبة واشنطن بتأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إقامته في 25 أيلول/سبتمبر المقبل. وقد أعرب تيلرسون خلال الاتصال عن رغبة بلاه في تأجيل الاستفتاء، وتأييدها لتواصل المفاوضات بين بغداد وإربيل حول المسائل العالقة.

 أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق أن رئيس الإقليم طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، "ضمانات" و"بدائل" لتلبية رغبة واشنطن في تأجيل الاستفتاء على الاستقلال مؤكدا أن "شعب كردستان سيمضي في طريقه ويقرر مصيره".

وأفاد بيان لرئاسة كردستان على موقعها الإلكتروني أن تيلرسون اتصل هاتفيا بمسعود بارزاني معربا عن رغبة واشنطن في تأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم و"تأييدها استمرار المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد".

وأشار البيان إلى أن تيلرسون "أشاد بدور قوات البشمركة في القضاء على ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘)"، ورحب بدور بارزاني والقيادة السياسية الكردستانية و"بقرار تشكيل وفد رفيع المستوى من الإقليم إلى بغداد للتفاوض معها حول الأمور السياسية".

وفي هذا الإطار، أكد بارزاني أن وفدا من الإقليم "سيزور بغداد قريبا للتباحث حول المسائل المتعلقة بمستقبل العلاقات".

وتساءل بارزاني حسب البيان "ما هي الضمانات التي من الممكن أن يتم تقديمها لشعب كردستان بمقابل تأجيله للاستفتاء، وماهي البدائل التي ستحل محل تقرير المصير لشعب كردستان؟".

واعتبر بارزاني أن "الشراكة والتعايش السلمي الذي كان يشكل الهدف الرئيسي لكردستان مع العراق في المراحل التاريخية المتعاقبة التي مر بها الجانبان لم يتحقق، لذلك سيمضي شعب كردستان في طريقه وسيقرر مصيره".

وفي السابع من حزيران/يونيو أعلن بارزاني أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.

ورغم أن التصويت غير ملزم، فإنه يشكل قاعدة لإقامة دولة مستقلة مشروعها يختمر منذ نال أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب الخليج في العام 1991.

وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.

ويواجه الإعلان معارضة من دول إقليمية تضم ملايين الأكراد، خشية أن تنتقل العدوى إليها، إذ يتوزع الأكراد أساسا بين دول أربع هي تركيا والعراق وإيران وسوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/08/2017

  • العراق

    وزير الدفاع الأمريكي في أربيل لإجراء مشاورات مع بارزاني حول معركة الموصل

    للمزيد

  • سوريا-أكراد

    بارزاني يتهم الاتحاد الديمقراطي الكردي بالانفراد بالقرار ومسؤول كردي سوري ينفي

    للمزيد

  • العراق

    العراق: أزمة في مستشفيات أربيل مع ارتفاع أعداد المصابين في مواجهات الموصل

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي