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أمريكا

كولومبيا: الرئيس يمثل شاهدا أمام المحكمة العليا في قضية فساد

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لدى تسلمه جائزة نوبل للسلام

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/08/2017

يمثل الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وعدد من أعضاء حكومته أمام المحكمة العليا في البلاد كشهود في قضية فساد، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع عن سناتور موقوف في الفضيحة التي هزت مجموعة أوديبريشت البرازيلية التي اعترفت مؤخرا بدفع ملايين الدولارات كرشى في كولومبيا. وقد أعلن وزير الداخلية الكولومبي أن أعضاء الحكومة مستعدون لتلبية طلب القضاء " كما يجب أن يحدث في أي دولة ديمقراطية".

ستستمع المحكمة العليا الكولومبية إلى الرئيس خوان مانويل سانتوس وحكومته، بطلب من سناتور من الغالبية أوقف لتورطه المحتمل في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز مجموعة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة.

وصرح وزير الداخلية الكولومبي غييرمو ريفيرا الجمعة أن "الحكومة مستعدة لتلبية طلب القضاء (...) وكل شروطه كما يجب أن يحدث في أي دولة ديمقراطية".

ووافقت المحكمة العليا على طلب محامي دفاع السناتور برناردو إلياس الاستماع إلى شهادة سانتوس ومساعديه بشأن الوقائع، حسبما ورد في وثيقة قضائية نشرتها الصحف المحلية.

ويشمل طلب الاستماع إلى جانب الرئيس، بعض الوزراء وعددا من نواب الوزراء والنائب السابق للرئيس جيرمان فارغاس ليراس.

وسيتم الاستماع إليهم في قضية منح المجموعة البرازيلية عقدا حول إنشاء طريق في 2014. وتقول النيابة إن أوديبريشت حصلت على العقد بعد دفع رشى.

وكان إلياس الذي يشتبه بأنه المستفيد من الرشى، قد أوقف الخميس بأمر من المحكمة العليا التي تحقق في تمويل الحملتين الرئاسيتين لسانتوس وخصمه أوسكار إيفان زولواغا من حزب "الوسط الديمقراطي" اليميني الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي عضو مجلس الشيوخ حاليا.

واعترف مسؤولو المجموعة البرازيلية بدفع 11,1 مليون دولار كرشى في كولومبيا. لكن النيابة تؤكد أن المبلغ أكبر من 27,7 مليون دولار.

وفي المجموع، يشتبه في تورط أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في هذه القضية إلى جانب مساعد وزير النقل غابريال غارسيا والسناتور السابق أوتو بولا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/08/2017

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