جهود كويتية لإزالة بقع نفطية تسربت إلى مياهها الإقليمية

قال المتحدث باسم مؤسسة النفط الحكومية في دولة الكويت إن عددا من فرق الطوارئ يعمل منذ الخميس على إزالة بقع نفطية تسربت إلى جنوب المياه الإقليمية للإمارة الخليجية التي تعد أحد أهم منتجي النفط في العالم.

تعمل فرق طوارئ كويتية منذ الخميس على مكافحة بقع نفطية مستربة في المياه الإقليمية للدولة الخليجية قرب حقل نفطي مشترك مع السعودية، وفقا لمؤسسة النفط الحكومية.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الشيخ طلال الخالد الصباح إن "فرق الطوارئ المختصة بالقطاع النفطي تبذل جهودا حثيثة لمعالجة البقع النفطية المتسربة في جنوب المياه الإقليمية للكويت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية".

وأضاف في تصريح نشر على الحساب الرسمي لمؤسسة النفط الكويتية أن العمل يتركز حاليا على "سحب وشفط كميات البقع النفطية المتجمعة والقريبة من الساحل مع التنسيق مع الجهات المعنية".

ولم يعرف بعد مصدر البقع النفطية التي ظهرت للمرة الأولى الخميس الماضي قرب حقل الخفجي النفطي الكويتي السعودي، ولا حجمها. إلا أن وزارة البترول رجحت في بيان أن يكون مصدرها "خارج المياه الإقليمية الكويتية".

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء أن مصدر البقعة قد يكون أنبوب نفط في حقل الخفجي، مشيرين إلى أن نحو 35 ألف برميل قد تكون تسربت إلى مياه الكويت أمام الزور حيث تبني الدول الخليجية مجمعا نفطيا بقيمة 30 مليار دولار يضم مصفاة ضخمة.

وأعلنت السعودية والبحرين أن بقع النفط لم تصل بعد إلى مياههما الإقليمية، لكن الرياض قامت بتفعيل "خطة إدارة الأزمات" وبمسح جوي للمنطقة "لضمان سلامة المنشآت والشواطئ".

وتساند شركة شيفرون السعودية فرق الطوارئ الكويتية في عملها، بحسب الشيخ طلال الخالد الصباح.

والكويت منتج رئيسي للنفط الذي يشكل نحو 95 بالمئة من عائداتها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/08/2017