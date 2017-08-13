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آسيا

باكستان: 15 قتيلا في تفجير بكويتا جنوب غرب البلاد

© أ ف ب | آليات تحترق في موقع الهجوم، في 12 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/08/2017

سقط 15 قتيلا على الأقل بينهم 7 مدنيين، وأصيب 32 آخرون إثر انفجار تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" بفرعه الذي يطلق عليه تسمية "جماعة خراسان". ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالنفط والذي يعاني من أحداث عنف طائفي بين السنة والشيعة.

أدى انفجار تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" السبت في باكستان إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم 7 مدنيين، وإصابة 32 آخرين في ولاية بلوشستان الجنوبية الغربية المحاذية لكل من إيران وأفغانستان.

ووقع الانفجار عند موقف للحافلات في كويتا عاصمة ولاية بلوشستان.

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهجوم استهدف مركبة عسكرية ونفذ باستخدام "متفجرات حارقة"، مما تسبب في اشتعال سيارات أخرى قريبة.

وفي بيان له، تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية-جماعة خراسان" هذا الهجوم، بحسب ما أفاد موقع "سايت" المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية.

وصرح وزير داخلية الولاية سرفراز بوغتي لوكالة فرانس برس "نستطيع الآن أن نؤكد أن 15 شخصا قتلوا في الانفجار اليوم (السبت). كما أصيب 32 آخرون".

وأكد أنور الحق كاكار المتحدث باسم حكومة بلوشستان عدد القتلى.

وقال بوغتي إن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إطفاء الحريق الذي تسبب به الهجوم، مؤكدا تعليق إجازات جميع الأطباء في المدينة.

وسبق لمسلحي حركة طالبان وتنظيم "الدولة الإسلامية" استهداف المدينة.

وبلوشستان غنية بالنفط والغاز إلا أنها تعاني من تمرد إسلامي وعنف مذهبي بين المسلمين السنة والشيعة، إضافة إلى تمرد انفصالي.

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 13/08/2017

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