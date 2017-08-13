الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

كرة القدم - ما أسباب تهافت دول الخليج على الاستثمار في عالم الكرة المستديرة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.. صفقة مربحة لنادي العاصمة الفرنسية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فنزويلا.. لماذا تُشدد الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الحكم على مزارع فرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمساعدته مهاجرين غير شرعيين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض؟!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما اسم وجنسية المشتبه بتنفيذه اعتداء ضاحية لوفالواه بيريه الباريسية؟

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. موسم سياحي ناجح بموازاة الاستقرار الأمني في البلاد

للمزيد

وجها لوجه

التدخل الإيطالي في ليبيا.. نعمة أم نقمة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

كوريا الشمالية.. هل تتحول الحرب الكلامية إلى مواجهة نووية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: مقتل 25 من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في إنزال جوي لقوات النظام

© أ ف ب/أرشيف | دمار في بلدة تلبيسة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة بمحافظة حمص في 3 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/08/2017

نفذت قوات النظام السوري عملية إنزال جوي مدعومة بغطاء جوي روسي في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي بمنطقة البادية، ما أدى لمقتل 25 من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الذي يسيطر على المنطقة.

قتل 25 من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" على الأقل السبت خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخوض الجيش السوري منذ أيار/مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.

وقد تمكن قبل أيام من السيطرة على السخنة آخر المدن الواقعة تحت سيطرة الجهاديين في محافظة حمص (وسط) في عمق البادية.

ووثق المرصد السوري مساء السبت مقتل "ما لا يقل عن 25 عنصرا من تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ وإصابة آخرين بجروح خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات النظام بغطاء جوي من الطائرات المروحية والحربية الروسية" في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال).

كما أفاد المرصد السوري عن مقتل "ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها".

وساهم الإنزال الجوي في تضييق الخناق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في ريف حمص الشمالي الشرقي حيث تتواصل الاشتباكات يرافقها قصف جوي كثيف للطائرات والمروحيات الروسية.

ويقتصر تواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حمص على عشرات القرى المتناثرة في ريفها الشرقي.

كما مكن الإنزال الجوي، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، قوات النظام من "تقليص المسافة المتبقية بين قواتها المتقدمة من محور الحدود الإدارية مع الرقة ودير الزور وتلك المتواجدة في شمال مدينة السخنة" في ريف حمص الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن الجيش السوري نفذ عملية إنزال جوي "بعمق 20 كيلومترا خلف خطوط تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابي جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص".

وسيطر الجيش السوري خلال عملية الإنزال الجوي "الناجحة" بحسب المصدر العسكري على ثلاث قرى في عمق البادية.

وبموازاة معارك البادية، يخوض الجيش السوري عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف في ريف الرقة الجنوبي منفصلة عن حملة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا لطرد الجهاديين من مدينة الرقة، معقلهم الأبرز في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/08/2017

  • سوريا

    فيديو: "قوات سوريا الديمقراطية" تتقدم داخل المدينة القديمة في الرقة وتستعيد حي اليرموك

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: القوات الحكومية وحلفاؤها تتقدم شرقي الرقة وتدخل محافظة دير الزور

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: مقتل 29 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على الرقة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي