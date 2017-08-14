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رياضة

زيدان: ريال مدريد يعتزم الطعن في قرار طرد رونالدو

© أ ف ب / أرشيف | نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/08/2017

يعتزم فريق ريال مدريد تقديم طعن ضد الإنذار الثاني الذي تلقاه اللاعب كريستيانو رونالدو خلال مباراة جمعته بفريق برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، وفق ما أعلن مدرب الفريق زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي.

أفاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه سيقدم طعنا ضد الإنذار الثاني الذي حصل عليه لاعبه كريستيانو رونالدو لادعاء التعرض للعرقلة في الفوز 3-1 على برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم الليلة الماضية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "قدمنا مباراة رائعة لكني منزعج من طرد رونالدو، ربما لم تكن ركلة جزاء لكن قرار الطرد كان قاسيا بعض الشيء. لا نستطيع تغيير الأمر لكننا سنحاول التأكد من مشاركته يوم الأربعاء" في لقاء الإياب.

وأمضى رونالدو 24 دقيقة على أرض الملعب بعدما شارك كبديل، لكنه ترك بصمته على المباراة، وهز اللاعب الشباك بعد لحظات من إدراك ليونيل ميسي التعادل لصاحب الأرض.

وسدد رونالدو كرة رائعة ليتقدم ريال مدريد 2-1 في الدقيقة 80 وخلع اللاعب البرتغالي قميصه احتفالا بالهدف ليخرج له حكم المباراة البطاقة الصفراء، وحصل على الإنذار االثاني بعد ذلك بدقيقتين عندما حاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من صمويل أومتيتي ودفع الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجوتشيا قبل أن يخرج من الملعب.

ودافع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن رونالدو، قائلا "أعتقد أنه فقد توازنه ولم يتظاهر بالتعرض للعرقلة. سنطعن ضد القرار. ويجب تحليل الموقف بشيء من التفصيل".

وأحرز ماركو أسنسيو الهدف الثالث لريال مدريد بتسديدة رائعة في الدقيقة 90 ليمنح فريقه تقدما جيدا في سعيه لحصد لقبه الرابع في أربعة أشهر والأول في كأس السوبر منذ 2012

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 14/08/2017

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