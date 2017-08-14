سيراليون: مئات القتلى جراء فيضانات أدت إلى انهيار طيني

أفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون باتريك ماساكوا الاثنين أن 312 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيار طيني ببلدة ريجينت الجبلية على مشارف العاصمة فريتاون. من جانبه، قال نائب رئيس البلاد فيكتور فوه إنه من المرجح وجود مئات القتلى تحت الأنقاض.

قال فيكتور فوه نائب رئيس سيراليون إن مئات الأشخاص ربما يكونون قد لقوا حتفهم في انهيار طيني وقع اليوم الاثنين على مشارف العاصمة فريتاون.

وأضاف فوه من موقع الانهيار في بلدة ريجينت الجبلية "من المرجح أن يكون هناك مئات القتلى تحت الأنقاض" وتابع أن عددا من المباني غير القانونية أقيم في المنطقة. ومضى يقول "الكارثة خطيرة... نحاول تطويق المنطقة وإجلاء الناس".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون أن 312 شخصا لقوا حتفهم جراء فيضانات ضخمة التي أدت إلى انهيار طيني، بعدما كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وفاة 180.

وقال باتريك ماساكوا إن الحصيلة قد تواصل ارتفاعها في وقت لا يزال فريقه يحصي الأضرار في المناطق المنكوبة في فريتاون، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت بانزلاق التربة.

والانهيارات الأرضية والفيضانات أمر شائع إلى حد ما أثناء موسم الأمطار في غرب أفريقيا حيث تؤدي إزالة الغابات وسوء تخطيط البلدات لتعريض السكان للخطر.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 14/08/2017