الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

تونس.. المرأة نحو مزيد من المساواة مع الرجل؟!

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كرة القدم - ما أسباب تهافت دول الخليج على الاستثمار في عالم الكرة المستديرة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.. صفقة مربحة لنادي العاصمة الفرنسية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فنزويلا.. لماذا تُشدد الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الحكم على مزارع فرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمساعدته مهاجرين غير شرعيين

للمزيد

الدوريات

نيمار في قلب مباراة كرة قدم دبلوماسية تخوضها قطر!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

مؤسس فيس بوك في طريقه إلى البيت الأبيض؟!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما اسم وجنسية المشتبه بتنفيذه اعتداء ضاحية لوفالواه بيريه الباريسية؟

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. موسم سياحي ناجح بموازاة الاستقرار الأمني في البلاد

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

سيراليون: مئات القتلى جراء فيضانات أدت إلى انهيار طيني

© Society 4 Climate Change Communication Sierra Leon

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/08/2017

أفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون باتريك ماساكوا الاثنين أن 312 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيار طيني ببلدة ريجينت الجبلية على مشارف العاصمة فريتاون. من جانبه، قال نائب رئيس البلاد فيكتور فوه إنه من المرجح وجود مئات القتلى تحت الأنقاض.

قال فيكتور فوه نائب رئيس سيراليون إن مئات الأشخاص ربما يكونون قد لقوا حتفهم في انهيار طيني وقع اليوم الاثنين على مشارف العاصمة فريتاون.

وأضاف فوه من موقع الانهيار في بلدة ريجينت الجبلية "من المرجح أن يكون هناك مئات القتلى تحت الأنقاض" وتابع أن عددا من المباني غير القانونية أقيم في المنطقة. ومضى يقول "الكارثة خطيرة... نحاول تطويق المنطقة وإجلاء الناس".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون أن 312 شخصا لقوا حتفهم جراء فيضانات ضخمة التي أدت إلى انهيار طيني، بعدما كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وفاة 180.

وقال باتريك ماساكوا إن الحصيلة قد تواصل ارتفاعها في وقت لا يزال فريقه يحصي الأضرار في المناطق المنكوبة في فريتاون، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت بانزلاق التربة.

والانهيارات الأرضية والفيضانات أمر شائع إلى حد ما أثناء موسم الأمطار في غرب أفريقيا حيث تؤدي إزالة الغابات وسوء تخطيط البلدات لتعريض السكان للخطر.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز
 

نشرت في : 14/08/2017

  • إيران

    إيران: قتلى وعشرات المفقودين في فيضانات بسبب أمطار غزيرة

    للمزيد

  • كوارث طبيعية

    سكان المناطق الشرقية في أستراليا يعانون خسائر كبيرة بسبب الفيضانات

    للمزيد

  • كوارث طبيعية

    الإعصار "ديبي": إجلاء عشرات آلاف الأستراليين بسبب فيضانات خطيرة ورياح مدمرة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي