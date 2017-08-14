الريال يفوز على برشلونة 3-1 في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية

تمكن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني من تحقيق فوز كبير (3-1) على مضيفه نادي برشلونة، في مباراة الذهاب لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم. وهي أول مباراة يلعبها رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي بدون النجم نيمار الذي انتقل لباريس سان جرمان، وخسروها رغم طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم غريمهم التقليدي.

في أول مباراة له بدون نجمه البرازيلي نيمار، هزم برشلونة على أرضه أمام بطل الدوري ريال مدريد الأحد 3-1 في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدم ريال في الدقيقة 50 بفضل هدف سجله مدافع برشلونة جيرار بيكيه خطأ في مرمى فريقه. إلا أن النادي الكاتالوني تمكن من معادلة النتيجة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ودخل نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 58 بديلا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ليسجل هدفا ويطرد لنيله بطاقتين صفراوين.

وتمكن رونالدو بعد ثلاث دقائق من هدف ميسي، من إعادة فريقه إلى المقدمة، إثر تلاعبه ببيكيه وتسديده كرة قوية في أعلى شباك حارس برشلونة الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

ونال رونالدو على الأثر بطاقة صفراء بسبب خلعه قميصه احتفالا.

وتبين أن هذه البطاقة كانت مكلفة لرونالدو، إذ طرد من المباراة لنيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82 بعد سقوطه أرضا إثر احتكاك مع المدافع الفرنسي لبرشلونة سامويل أومتيتي، في ما اعتبره الحكم محاولة للتحايل بهدف الحصول على ركلة جزاء.

وقام رونالدو بدفع الحكم بعد منحه البطاقة، ما قد يعرضه لعقوبة إيقاف قاسية.

وعلى رغم النقص العددي، نجح ريال في تعزيز تقدمه مع دخول المباراة الوقت بدل الضائع عبر ماركو أسنسيو.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء 16 آب/أغسطس.

وقال قائد النادي الملكي سيرخيو راموس "هذه نتيجة جيدة لكن تبقى لنا مباراة الإياب وكل شيء ممكن أن يحصل"، مضيفا ردا على سؤال عن طرد رونالدو ببطاقة صفراء "هذه حركة كان فيها فاقدا للتوازن، لا يقوم بالتحايل (...) آمل في أن نتمكن من استئناف هذا القرار لأن استبعاد لاعب مفتاح، في ’كلاسيكو‘، قبل عشر دقائق من نهاية المباراة... كان يجب أن يتم تقييم ذلك بطريقة مختلفة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 14/08/2017