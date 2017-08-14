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الشرق الأوسط

مصر: رئيس هيئة السكك الحديد يستقيل بعد حادث تصادم قطارين قرب الإسكندرية

© أ ف ب | فرق الإنقاذ تشرف على انتشال عربة لأحد قطارين أدى تصادمهما الى سقوط أربعين قتيلا في مصر في 11 آب/أغسطس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/08/2017

استقال رئيس هيئة السكك الحديد في مصر إثر مقتل أكثر من 40 شخصا في حادث تصادم قطارين قرب الإسكندرية الجمعة الماضي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري، فيما أشار وزير النقل "لاستمرار سير التحقيقات لكشف ملابسات حادث".

قال مكتب رئيس الوزراء المصري إن رئيس هيئة السكك الحديد تقدّم باستقالته بعدما لقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم في تصادم قطارين الجمعة في الإسكندرية بشمال مصر، حيث أفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان أن وزير النقل هشام عرفات قبِلَ استقالة مدحت شوشة.

وتضمن بيان وزير النقل "استمرار سير التحقيقات لكشف ملابسات حادث تصادم القطارين بمدينة الإسكندرية (...) لمعرفة أسباب وقوعه".

والجمعة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي التحقيق في الحادث "والتعرف على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه"، بحسب بيان للرئاسة.

وأثار الحادث الجدل مجددا حول مشكلات وتجهيز السكك الحديد خصوصا مع تكرار الحوادث بسبب تقادم القطارات وقلة الصيانة وضعف المراقبة.

وتقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكك الحديد. وسجل وقوع 1234 حادث قطار في مصر عام 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

ويعتبر حادث الجمعة هو الأسوأ منذ تصادم حافلة مدرسية وقطار عند تقاطع طرق قرب مدينة أسيوط (وسط) أسفر عن سقوط 47 قتيلا العام 2012.

ويذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أسفر اصطدام بين قطار وباص عن سقوط 27 قتيلا جنوب القاهرة. وكان معظم الضحايا في طريق عودتهم من حفل زواج.

ويُوجّه المصريون منذ عقود انتقادات للحكومة بسبب عجزها عن اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حوادث السير.

والحادث الاسوأ في تاريخ السكك الحديد في مصر وقع في شباط/فبراير 2002 حين ادى حريق اندلع في قطار كان متوجها من القاهرة إلى الجنوب عن مقتل حوالى 370 شخصا.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 14/08/2017

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