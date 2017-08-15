القوات العراقية تقصف تلعفر تمهيدا لبدء عملية برية لاستعادتها من الجهاديين

أفاد المتحدث باسم الجيش العراقي الثلاثاء أن القوات العراقية تستمر في قصف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة تلعفر غرب مدينة الموصل الحدودية مع سوريا، وذلك استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية برية لاستعادة المدينة من التنظيم المتطرف.

تواصل القوات العراقية شن ضربات جوية على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة تلعفر تحضيرا لانطلاق عمليات برية لاستعادة آخر أكبر مواقع التنظيم في محافظة نينوى بشمال العراق، وفق ما أفادت قيادة العمليات المشتركة الثلاثاء، وأفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول أن "فكرة العمليات رسمت في قيادة العمليات المشتركة والخطط العسكرية أيضا".

وتابع "هناك استحضارات تجري بانتظار أوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) بعد الاطلاع على الخطط وتحديد الساعة الصفر لتنطلق العمليات العسكرية وسنعلن عن ذلك بشكل رسمي"، مشيرا في بيان إلى أن "العمليات لم تبدأ بعد"، مضيفا أن "القطعات العسكرية تجري الاستحضارات وهناك ضربات استنزافية وتجريدية لقدرات عناصر التنظيم الإرهابي باستهداف" مقراته ومواقعه.

مداخلة مراسل فرانس24 من العراق: العملية البرية تقترب من بدايتها في تلعفر

ولفت إلى أن "الضربات تجري وفق معلومات استخباراتية من خلال القوة الجوية العراقية وهي مستمرة منذ فترة".

ويذكر أن الحشد الشعبي العراقي أعلن الاثنين عن قرب انطلاق عمليات "تحرير" مدينة تلعفر، بمشاركة فصائله.

وتحاصر تلك القوات التي استعادت عشرات القرى جنوب تلعفر المدينة التي تسكنها غالبية من التركمان، وكانت آخر المناطق التي سقطت بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة نينوى. وتقع تلعفر على بعد 70 كيلومترا إلى غرب مدينة الموصل على الطريق المؤدية إلى الحدود السورية.

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت الاثنين "وصول طلائع قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة والثالثة وأفواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الآليات المدرعة إلى مشارف تلعفر واسكتمال كافة التحضيرات اللوجستية لمعركة تحرير تلعفر".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/08/2017