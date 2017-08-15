الهند: وفاة 85 طفلا على الأقل في مستشفى بسبب نقص في الأكسجين

تسبب نقص الأكسجين في مستشفى غوراخبور في الهند بوفاة 85 طفلا، وفق ما أفاد أهالي الضحايا ووسائل الإعلام المحلية، فيما أرجعت السلطات أسباب الوفيات إلى أمراض منتشرة في المنطقة.

ارتفعت حصيلة الأطفال الذين قضوا في مستشفى غوراخبور في الهند إلى 85، بعد الإعلان عن 25 وفاة جديدة في عطلة نهاية الأسبوع بحسب السلطات المحلية، فيما يرجعه أهالي الضحايا ووسائل الإعلام إلى نقص في الأكسجين، وأشارت الصحافة الهندية إلى أن الشركة التي تزود المستشفى بالقوارير أوقفت خدماتها بسبب التأخير في سداد المستحقات.

وأمرت السلطات بفتح تحقيق حول أسباب هذا الحادث وأسباب انقطاع تزويد المستشفى بالأكسجين، لكنها تشدد على أن وفاة الأطفال كانت بسبب أمراض منتشرة في المنطقة، وليس بسبب النقص في الأكسجين، وهو تفسير يرفضه أهالي الضحايا، وقال بي كي سينغ المدير الجديد للمستشفى "أستطيع أن أؤكد وفاة 12 طفلا السبت و13 الأحد".

ويقع هذا المستشفى في مدينة غوراخبور في ولاية أوتار براديش البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، وهي أكثر ولايات الهند اكتظاظا.

وتعاني المستشفيات الحكومية في الهند من اكتظاظ كبير، ويضطر المرضى إلى الانتظار لوقت طويل قبل الحصول على العناية الطبية، حتى في حالات بسيطة. ولذا، يتجنب المقتدرون ماليا المستشفيات الحكومية ويلجأون إلى العيادات الخاصة التي تتقاضى مبالغ كبيرة جدا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/08/2017