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الشرق الأوسط

روحاني: إيران ستنسحب "خلال ساعات" من الاتفاق النووي في حال فرض عقوبات أمريكية جديدة

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/08/2017

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء بالانسحاب "خلال ساعات" من الاتفاق النووي إذا واصلت الولايات المتحدة سياسة فرض العقوبات عليها، كما انتقد روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقال إنه أثبت للعالم أنه "ليس شريكا جيدا".

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي "خلال ساعات" في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط".

وقال روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى ونقلها التلفزيون إن "تجارب العقوبات والضغوط الفاشلة حملت الإدارات السابقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات" مضيفا "إن أرادوا العودة إلى هذه التجربة، سوف نعود بالتأكيد خلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق ولكن بقوة أكبر بكثير".

وأضاف روحاني في نفس السياق أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أثبت للعالم أنه "ليس شريكا جيدا" بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.

وصرح روحاني أنه "في الأشهر الأخيرة، شهد العالم على أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أن الولايات المتحدة ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا".

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 15/08/2017

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