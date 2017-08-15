ماكرون يهاتف أردوغان لحثه على الإفراج عن صحفي فرنسي معتقل في تركيا

قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إجازته لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما جاء في بيان لقصر الإليزيه. وتناول الحديث قضية الصحفي الفرنسي المعتقل في تركيا لو بورو، حيث أعرب ماكرون عن قلقه لاحتجاز الصحفي، مطالبا بالإفراج عنه. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت بورو في 26 يوليو/ تموز الماضي على خلفية اتهامات بصلته بمقاتلين أكراد.

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى تأمين الإفراج عن صحفي فرنسي معتقل في تركيا منذ نهاية تموز/يوليو.

وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه أن ماكرون "أعرب عن قلقه بشأن قضية لو بورو، وهو طالب صحافة اعتقل في تركيا، ورغبته في رؤية مواطننا عائدا إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن".

وقطع ماكرون إجازته التي يقضيها في جنوب فرنسا للتحدث إلى أردوغان الثلاثاء. وأفاد البيان أن "الرئيسين اتفقا على التحدث مجددا الأسبوع المقبل".

واعتقل بورو، وهو طالب ماجستير صحافة يبلغ من العمر 27 عاما، في 26 تموز/يوليو على خلفية اتهامات تشير إلى وجود صلات بينه وبين مقاتلين أكراد تعتبرهم تركيا مجموعات إرهابية.

وأجرى بورو عام 2013 تحقيقا عن وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بثته قناة "تي في 5 موند" الفرنسية.

وطالبت جهات عدة بينها نقابات الصحفيين الفرنسية ورابطات الصحفيين الأوروبية والدولية، إلى جانب منظمة "مراسلون بلا حدود" وقناة "تي في 5" بالإفراج الفوري عنه.

عدة صحفيين أجانب يقبعون خلف الأسوار في تركيا

واتهمت السلطات التركية الصحفيين الأجانب مرارا بدعم الإرهاب عبر إعدادهم تقارير عن جماعات كردية انفصالية، وهو ما يزيد من التوترات بين أردوغان والاتحاد الأوروبي.

وبورو هو الصحفي الثالث الذي يعتقل في تركيا في الاشهر ال12 الاخيرة.

وفي حزيران/يونيو، رحلت تركيا المصور الصحفي الفرنسي ماتياس دوباردون بعدما احتجزته السلطات لشهر على خلفية اتهامات بدعم جماعات إرهابية.

وطردت أنقرة كذلك صحفيا فرنسيا ثالثا وهو أوليفييه برتران في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

أما مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية دنيز يوجيل فيقبع في السجن في تركيا منذ شباط/فبراير بعدما اتهمه أردوغان شخصيا بأنه "عميل للإرهاب".

وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/08/2017