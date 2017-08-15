كوريا الشمالية: كيم يدرس خطة لإطلاق صواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة غوام الأمريكية

نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ-أون درس خطة عسكرية لإطلاق صورايخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة غوام الأمريكية، مضيفة قوله إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة التي "عليها أن تتخذ القرار الصائب من أجل نزع فتيل التوتر ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير".

اطّلع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون على خطة لإطلاق صواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء، وقال جونغ-أون إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم "درس الخطة لفترة طويلة" و"ناقشها" مع كبار القادة العسكريين، وذلك خلال تفقّده الاثنين مركز قيادة القوة الإستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية.

وكانت كوريا الشمالية قالت الأسبوع الماضي إنها تضع اللمسات النهائية على خطط لإطلاق أربعة صواريخ إلى مياه قريبة من جوام الأمريكية في المحيط الهادي وإن جيشها سيرفع الخطة إلى زعيم البلاد وينتظر أوامره.

وأشارت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية في تقرير إن كيم الذي تفقد قيادة الجيش الاثنين، ناقش الخطة مع ضباط الجيش، مضيفة أنه "قال إنه إذا استمر الأمريكيون في أعمالهم المتهورة البالغة الخطورة بشأن شبه الجزيرة الكورية والمناطق

المجاورة لها، واختبار ضبط النفس لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، فسوف تتخذ الأخيرة قرارا مهما مثلما أعلنت بالفعل".

كانت خطط بيونغ يانغ التفصيلية لإطلاق صواريخ قرب غوام قد أججت التوتر في المنطقة حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيفتح "النار والغضب" على كوريا الشمالية إذا هددت الولايات المتحدة.

وسعى مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد ذلك للتهوين من احتمال اندلاع صراع وشيك فيما هدأ المخاوف العالمية بعض الشيء.

ونقل تقرير الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ القرار الصائب "من أجل نزع فتيل التوتر ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير" في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر التقرير أن زعيم كوريا الشمالية أمر الجيش بأن يكون مستعدا دوما لإطلاق النار إذا ما اتخذ قرارا بالتحرك.



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 15/08/2017