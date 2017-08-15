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أفريقيا

مالي: سبعة قتلى في هجوم مسلح على بعثة الأمم المتحدة في تمبكتو

© أ ف ب / أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/08/2017

قتل سبعة أشخاص على الأقل فيما جرح آخرون إثر هجوم مسلح استهدف المقر العام لبعثة الأمم المتحدة في مدينة تمبكتو الواقعة شمال مالي، كما قتل منفذو الهجوم الستة.

قالت الأمم المتحدة إن سبعة أشخاص قتلوا، بينهم خمسة من حراس بعثتها لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، وأصيب ستة من القبعات الزرق، في هجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة تمبكتو التاريخية (شمال غرب) وقُتل خلاله المهاجمون الستة.

وأفاد متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن "مسلحين مجهولين" هاجموا عصر الاثنين المقر العام لمينوسما في تمبكتو ما أسفر بحسب "معلومات أولية" عن مقتل خمسة من حراس البعثة، جميعهم من التابعية المالية، إضافة إلى عنصر في الدرك المالي ومتعاقد مدني مع مينوسما.

وتابع المتحدث أن الهجوم أوقع أيضا سبعة جرحى هم حارس مالي وستة من القبعات الوزق بينهم اثنان جروحهما خطرة، فيما أكد المتحدث أن "ستة مهاجمين قتلوا خلال تصدي مينوسما للهجوم".

وأشار أنه عقب الهجوم نشرت مينوسما قوة للتدخل السريع بهدف "تأمين المقر العام للبعثة وأرسلت طوافات هجومية لتعقب أي مهاجمين محتملين"، فيما دان رئيس البعثة محمد صالح صالح النظيف هذا "العمل الحقير والجبان".

وبحسب مسؤول في الادارة المحلية في تمبكتو فإن المهاجمين كانوا مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/08/2017

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