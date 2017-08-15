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أفريقيا

نيجيريا: مقتل وإصابة العشرات في ثلاثة تفجيرات انتحارية شمال شرق البلاد

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/08/2017

أعلن مسؤولان محليان الثلاثاء أن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 83 آخرين في ثلاثة تفجيرات انتحارية قرب مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا. يذكر أن تلك المنطقة تعد بؤرة الصراع بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة.

ذكر مسؤولان  محليان أن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا عندما فجرت انتحارية نفسها في سوق بشمال شرق نيجيريا اليوم الثلاثاء في هجوم يحمل بصماتجماعة  بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وقال مسؤول من إحدى خدمات الطوارئ إن انتحاريين آخرين فجرا نفسيهما عند بوابات مخيم قريب للاجئين فأصابا عددا كبيرا من  الأشخاص.

وأصيب إجمالا 83 شخصا في الانفجارات الثلاثة قرب مدينة مايدوجوري بؤرة الصراع بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة بوكو حرام.

واستعاد الجيش النيجيري العام الماضي السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي من المسلحين الإسلاميين. لكنهم ردوا بحماسة متجددة منذ  يونيو/ حزيران فقتلوا ما لا يقل عن 143 شخصا قبل تفجيرات اليوم

وتشن الجماعة حربا منذ ثماني سنوات لإقامة "دولة إسلامية" في شمال شرق نيجيريا وأثارت غضب المجتمع الدولي بخطفها أكثر من 200 تلميذة يعرفن بفتيات تشيبوك في أبريل/ نيسان 2014

وأودى تمرد بوكو حرام بحياة 20 ألف شخص وأجبر نحو 2.7 مليون  على الفرار من منازلهم في السنوات الثماني الأخيرة.
 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 15/08/2017

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