البرتغال: 13 قتيلا على الأقل إثر سقوط شجرة معمّرة على مصلين في جزيرة ماديرا

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم فيما جرح العشرات عند سقوط شجرة بلوط عمرها 200 عام على مجموعة من الأشخاص كانوا يؤدون الصلاة في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتقال السيدة العذراء.

قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 49 آخرون بجروح إثر حادث سقوط شجرة معمرة على جمع من المصلين كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، كما أعلنت السلطات مساء الثلاثاء.

ووقع الحادث ظهر الثلاثاء حين كان حشد من المؤمنين يحتفل بذكرى انتقال السيدة العذراء في منطقة تبعد حوالي 5 كيلومترات عن وسط المدينة وتكسوها أشجار معمّرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام سقطت فجأة على المصلين الذين كانوا محتشدين تحتها.

وأفاد المتحدث باسم مستشفى فونشال الجراح ميغيل ريس خلال مؤتمر صحافي أن 10 من الجرحى حالتهم خطرة، مشيرا إلى وجود خمسة أجانب في عداد الجرحى الـ49، موضحا أن الجرحى الأجانب هم هولندي وأربعة من فرنسا وألمانيا والمجر، مشيرا إلى أن الجريح الهولندي غادر المستشفى في حين أن الأربعة الباقين لا يزالون بحالة حرجة.

ونشرت شبكة "آر تي بي" التلفزيونية العامة شريط فيديو التقطه أحد الهواة وتظهر فيه المأساة لحظة حصولها. فبينما يكون المصلون يرتلون يسقط فجأة فرع من الشجرة المعمرة على قسم منهم ليسود الذعر في الحال.

وأعلنت النيابة العامة إثر المأساة فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحادث، فيما أعلن رئيس مجلس الحكم المحلي ميغيل البوكركي الحداد لمدة ثلاثة أيام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017