امرأة ثالثة تتهم المخرج بولانسكي بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا

زعمت امرأة جديدة أن المخرج رومان بولانسكي اعتدى عليها جنسيا عندما كانت قاصرا، فيما لا يزال المخرج ملاحقا قضائيا بتهمة اغتصاب مراهقة قبل 40 عاما.

قالت امرأة جديدة إنها تعرضت للاعتداء من المخرج الفرنسي البولاندي رومان بولانسكي حين كانت قاصرا في سنوات السبعينيات. وقالت هذه المرأة التي تم التعريف عنها فقط باسم روبن، خلال مؤتمر صحافي في لوس أنجلس إنها تعرضت "لانتهاك جنسي" من المخرج البولندي الفرنسي الشهير حين كانت في سن السادسة عشرة سنة 1973.

وأضافت خلال تلاوتها بيانا مكتوبا "في اليوم التالي، أبلغت أحد الأصدقاء بما فعله بي بولانسكي. لكن، باستثناء هذه الخطوة، السبب الذي دفعني للتكتم عن الموضوع هو أني لم أكن أريد أن يقدم والدي على أمر سيؤدي به إلى السجن لبقية حياته".

وأشارت المدعية الجديدة ضد مخرج أفلام شهيرة كثيرة بينها "روزماريز بايبي" و"تشايناتاون" و"ذي بيانيست" إلى أنها قررت الخروج عن صمتها بعدما طلبت سامنتا غايمر ضحية الاغتصاب من بولانسكي في القضية التي تعود أحداثها إلى أربعة عقود خلت، من السلطات طي صفحة هذه القضية.

وأوضحت المحامية غلوريا ألريد التي تمثل روبن أن الاعتداء حصل في جنوب كاليفورنيا غير أن موكلتها لن تعطي تفاصيل إضافية.

تقادم قانوني

وعلى رغم سقوط الملاحقات بفعل مرور الزمن في حالة روبن، لكن قد يتم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها خلال محاكمة مقبلة بحسب ألريد.

وفي سنة 2010، قالت الممثلة البريطانية شارلوت لويس التي مثلتها أيضا غلوريا ألريد المتخصصة في قضايا الاعتداءات الجنسية، إن بولانسكي أرغمها هي أيضا على إقامة علاقة جنسية معه عندما كانت في سن السادسة عشرة.

ويُتهم المخرج السينمائي الذي يبلغ الجمعة عامه الرابع والثمانين، بتخدير سامنتا غايمر حين كانت في سن الثالثة عشرة وباغتصابها في منزل جاك نيكولسون في لوس أنجلس سنة 1977 حين كان الممثل مسافرا.

وأقر رومان بولانسكي بإقامته علاقات جنسية مخالفة للقانون مع قاصرة، وفي المقابل وافق القاضي على إسقاط اتهامات أخرى أكثر خطورة بينها خصوصا الاغتصاب مع تقديم مخدرات واستخدامها .وتم التوصل إلى الاتفاق القضائي بموافقة العائلة ومحاميها.

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017