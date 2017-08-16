أنقرة تحذر من "حرب أهلية" بسبب استفتاء استقلال كردستان العراق

حذرت تركيا من عواقب الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق المقرر تنظيمه في 25 سبتمبر/أيلول بالإقليم. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه قد يؤدي إلى "حرب أهلية" في العراق.

عبرت تركيا عن مخاوفها من تنظيم استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إن الاستفتاء المقرر تنظيمه في 25 أيلول/سبتمبر قد يؤدي إلى "حرب أهلية".

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وأضاف وزير الخارجية التركي ردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي أر تي" العامة إن الاستفتاء في العراق "لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع "في هذا البلد الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفا أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية".

وطالما اعتبرت أنقرة أن مشروع الاستفتاء "خطأ "ويشكل "تهديدا "لوحدة أراضي العراق.

"مخاوف من الأكراد"

ورغم العلاقات الجيدة مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، فإن تركيا نفسها تعاني من نزاع مع الانفصاليين الأكراد أوقع أكثر من أربعين ألف قتيل منذ عام 1984، كما أنها تعارض بشدة قيام دولة كردية على حدودها.

وشنت في آب/أغسطس 2016 عملية عسكرية في شمال سوريا لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنع الأكراد السوريين من الوصل بين المناطق التي يسيطرون عليها في هذه المنطقة التي تعاني من حرب أهلية.

وتنظر أنقرة بقلق إلى الدعم الأمريكي لميليشيات كردية في سوريا تعتبرها "إرهابية".

ومن شأن معارضة تركيا لاستقلال كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بموجب الدستور العراقي لعام 2005، أن تضعف فرص إقامة دولة كردية محتملة.

ويحقق كردستان العراق أرباحا من تصدير النفط عن طريق خط أنابيب ميناء جيهان التركي.

فراس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017