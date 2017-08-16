الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

موضة

أعراس في لبنان أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إيطاليا تتجاوز عقدة جوليو ريجيني مع مصر

للمزيد

حوار

وزير خارجية قطر: الأزمة الخليجية مفتعلة والشعب القطري أثبت صموده

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

عرسال.. منظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

تطبيق "صراحة" السعودي لتبادل الرسائل النصية يكتسح السوق العالمية!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع كبير في شعبية ماكرون بعد شهور قليلة على انتخابه

للمزيد

ريبورتاج

تونس تحتضن مهرجان عيد السمك بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات!!

للمزيد

وجها لوجه

تونس: المساواة بين الرجل والمرأة... السبسي على خطى بورقيبة؟

للمزيد

حدث اليوم

بوركينا فاسو.. ما دلالات الاعتداء على مطعم في واغادوغو؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

أنقرة تحذر من "حرب أهلية" بسبب استفتاء استقلال كردستان العراق

© أ ف ب/ أرشيف | وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/08/2017

حذرت تركيا من عواقب الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق المقرر تنظيمه في 25 سبتمبر/أيلول بالإقليم. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه قد يؤدي إلى "حرب أهلية" في العراق.

عبرت تركيا عن مخاوفها من تنظيم استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إن الاستفتاء المقرر تنظيمه في 25 أيلول/سبتمبر قد يؤدي إلى "حرب أهلية".

للمزيد: حصري - بارازاني يؤكد أن استفتاء استقلال كردستان العراق لا رجعة فيه

وأضاف وزير الخارجية التركي ردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي أر تي" العامة إن الاستفتاء في العراق "لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع "في هذا البلد الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفا أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية".

وطالما اعتبرت أنقرة أن مشروع الاستفتاء "خطأ "ويشكل "تهديدا "لوحدة أراضي العراق.

"مخاوف من الأكراد"

ورغم العلاقات الجيدة مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، فإن تركيا نفسها تعاني من نزاع مع الانفصاليين الأكراد أوقع أكثر من أربعين ألف قتيل منذ عام 1984، كما أنها تعارض بشدة قيام دولة كردية على حدودها.

وشنت في آب/أغسطس 2016 عملية عسكرية في شمال سوريا لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنع الأكراد السوريين من الوصل بين المناطق التي يسيطرون عليها في هذه المنطقة التي تعاني من حرب أهلية.

وتنظر أنقرة بقلق إلى الدعم الأمريكي لميليشيات كردية في سوريا تعتبرها "إرهابية".

ومن شأن معارضة تركيا لاستقلال كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بموجب الدستور العراقي لعام 2005، أن تضعف فرص إقامة دولة كردية محتملة.

ويحقق كردستان العراق أرباحا من تصدير النفط عن طريق خط أنابيب ميناء جيهان التركي.

فراس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017

  • الشرق الأوسط

    الولايات المتحدة تطلب من مسعود البرزاني تأجيل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق

    للمزيد

  • عراق

    فيديو: العثور على مقبرة جماعية في مدينة تكريت العراقية

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    الجيش الأمريكي يعلن عن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في شمال العراق

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي