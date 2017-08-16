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أمريكا

تغريدة لأوباما تحصل على أكبر عدد من الإعجاب في تاريخ "تويتر"

© موقع تويتر، الصفحة الرسمية لأوباما

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/08/2017

أصبح باراك أوباما أكثر شخص حصل على إعجاب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وحازت عبارة للزعيم الجنوب الأفريقي الراحل نيلسون منديلا نشرها الرئيس السابق باراك أوباما، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل في فرجينيا، على حسابه في تويتر، على أكبر عدد من علامات الإعجاب بحسب بيان لإدارة الموقع.

أصبحت عبارة للزعيم الجنوب إفريقي الراحل نلسون مانديلا استخدمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على حسابه عبر "تويتر" التغريدة التي حصلت على أكبر عدد من علامات الإعجاب في تاريخ الشبكة الاجتماعية.

وكتب أوباما أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة عبر "تويتر" الأحد "لا أحد يولد مع كره للآخر بسبب لون بشرته أو أصوله أو ديانته"، غداة مقتل متظاهرة معادية للعنصرية في مدينة شارلوتسفيل في فرجينيا على يد أحد أنصار النازيين الجدد.

والأربعاء عند الساعة الثانية زوالا  بتوقيت غرينيتش، وصل عدد الإعجابات بهذه التغريدة حوالى 3,3 مليون علامة إعجاب إضافة إلى أكثر من 1,3  مليون إعادة تغريد.

تغريدة باراك أوباما

ولم يصرح باراك أوباما بأي تعليق حيال الموضوع باستثناء هذه العبارة للمقاوم الكبير ضد نظام الفصل العنصري. وأرفق الرئيس الأمريكي الرابع والأربعون هذه التغريدة بصورة له مبتسما لأربعة أطفال  ينظرون إليه من النافذة بينهم فتاة سوداء وطفل أشقر.

كذلك نشر أوباما تكملة القول لنلسون مانديلا في تغريدتين أخريين من دون صورة لم تلقيا التفاعل عينه.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017

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