سيلفي وغداء ومراوغات مع نجوم أولمبيك مرسيليا... خلال عطلة ماكرون بالمدينة

زار إيمانويل ماكرون الثلاثاء لاعبي فريق أولمبيك مرسيليا في مركز تدريبهم بالمدينة التي يقضي فيها عطلته الصيفية منذ أيام برفقة زوجته بريجيت. وكان في برنامج الرئيس الذي ارتدى قميصا يحمل ألوان الفريق، صور سيلفي وغداء مع اللاعبين... وحتى بعض المراوغات مع نجومه.
كشف عن الخبر نجم فريق أولمبيك مرسيليا غريغوري سارتيك، الذي نشر على حسابه على أنستغرام صورا له مع الرئيس وهو يرتدي قميص الفريق الذي يحظى بشعبية كبيرة وسط الفرنسيين.
"زيارة مفاجئة صغيرة لرئيس الجمهورية، المناصر رقم 1 لأولمبيك مرسيليا، شكرا أيها الرئيس" كتب اللاعب غريغوري سارتيك على حسابه على أنستغرام.
صور أخرى نشرها أعضاء من الفريق مساء الثلاثاء على تويتر، حيث نلمح الرئيس مع اللاعبين وطاقم فريق أولمبيك مرسيليا، الذي نشر هو الآخر على موقعه الرسمي فيديو يتبادل فيه ماكرون بعض المراوغات مع اللاعبين.
وأفادت مصادر من الرئاسة الفرنسية الثلاثاء مقاضاة ماكرون لمصور صحافي بتهمة "المضايقة وانتهاك الخصوصية" خلال عطلته بمرسيليا مع زوجته بريجيت حيث ذكرت وسائل إعلام مطلع الأسبوع أنهما متواجدان في مقر الإقامة الخاص بحاكم مدينة مرسيليا الذي يطل على البحر المتوسط (جنوب) ويفصله عن أعين الناس جدار مرتفع مزود بكاميرات مراقبة.
واختار الرئيس وزوجته عدم الإفصاح عن وجهتهما في العطلة لكن صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية كشفت في مطلع الأسبوع عن مكان إقامتهما.
ويتفق تفضيل ماكرون التزام السرية فيما يتعلق بخططه في العطلات وتجنبه لوسائل الإعلام في مرسيليا مع أسلوب قيادته خلال أول 100 يوم له في السلطة.
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