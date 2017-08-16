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فرنسا

موظفون قنصليون فرنسيون يزورن صحفيا فرنسيا معتقلا في تركيا

© فيسبوك-صفحة التضامن مع لو بورو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/08/2017

أعلنت الخارجية الفرنسية الأربعاء أن موظفين قنصليين فرنسيين زاروا في 11 آب/ أغسطس للمرة الأولى الصحافي الفرنسي لو بورو المسجون منذ ثلاثة أسابيع في تركيا.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن موظفين تابعين لها تمكنوا من التحدث إلى الصحفي الفرنسي المعتقل في تركيا لو بورو. وبحسب وزارة الخارجية فإنهم تحدثوا معه "لوقت طويل وخصوصا حول ظروف اعتقاله وسلموه مساعدة مالية لتلبية حاجياته في السجن"، لافتة إلى أن "كتبا ومجلات سلمت أيضا لإدارة السجن لتسليمها لمواطننا".

وأضافت "ذكرنا أيضا السلطات التركية بأهمية عدم نقله إلى مدينة أخرى أو سجن آخر والسماح له باجراء عدد أكبر من الاتصالات الهاتفية بعائلته. كما أن السلطات التركية أجازت لبورو بأن يلتقي محاميه مرارا كل أسبوع".

وفي اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "قلقه" حيال استمرار اعتقال بورو الذي تتهمه أنقرة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة".

واعتقل بورو في  26 تموز/يوليو عند الحدود بين العراق وتركيا بعدما عثر معه على صور تظهره مع مقاتلين أكراد سوريين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وندد والد الصحافي الفرنسي في11 آب/أغسطس بـ"صمت "السياسيين الفرنسيين عن قضيته منذ اعتقاله.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180  دولة على قائمة حرية الصحافة للعام 2017    التي أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017

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