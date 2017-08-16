فنزويلا: الجمعية التأسيسية تأمر بمحاكمة المحتجين المعتقلين في محاكم مدنية

قررت الجمعية التأسيسية في فنزويلا أن يتم تحويل المعتقلين خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد إلى القضاء المدني، ويقدر عدد هؤلاء بـ120 شخصا على الأقل.

أمرت الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل في فنزويلا بأن تنظر محاكم مدنية وليس عسكرية بقضايا المحتجين المعتقلين وذلك عقب شكاوى من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويذكر أن الدولة شهدت حوالي أربعة أشهر من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 120 شخصا، فيما ذكرت تقديرات لمنظمة بينال فورام الحقوقية في فنزويلا أن 120 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في أبريل/نيسان وحوكموا أمام محاكم عسكرية. ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.

وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية "كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام".

وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى دكتاتورية. ويرى الرئيس نيكولاس مادور الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام في البلاد.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 16/08/2017