كريستيانو رونالدو يشعر بأنه مضطهد

يشعر نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو بأنه مضطهد، على حد تعبيره، من طرف الاتحاد الإسباني لكرة القدم. تصريحات رونالدو تأتي بعد رفض الاتحاد الطعن في عقوبة تمنعه من اللعب لخمس مباريات.

اتهم لاعب فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء باضطهاده. وتأتي تصريحات نجم فريق مدريد بعد رفض الطعن الذي قدمه المهاجم ويخص عقوبة إيقافه لخمس مباريات بسبب دفعه للحكم عقب طرده في ذهاب مباراة كأس السوبر الإسبانية ضد برشلونة.

ودفع رونالدو الحكم ريكاردو بورجوس بنجويتشيا في طريقه لمغادرة الملعب خلال الفوز 3-1 في كامب نو يوم الأحد الماضي.

وبالتالي سيغيب رونالدو عن لقاء الإياب في وقت لاحق اليوم في ملعب سانتياجو برنابيو إضافة لأول أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وقال رونالدو عبر تطبيق انستغرام "من المستحيل عدم اتخاذ رد فعل على هذا الموقف. خمس مباريات!! هذا يبدو زائدا عن الحد وسخيفا. هذا يسمى اضطهادا".

وربما يلجأ نادي ريال مدريد إلى المحكمة الرياضية الإسبانية على أمل تقليص العقوبة.

وتعتزم مجموعة من مشجعي فريق ريال الاحتجاج على ما يصفونه بظلم التحكيم برفع مناديل بيضاء في مباراة الإياب كما ذكرت وسائل اعلام إسبانية.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 16/08/2017