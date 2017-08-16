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أفريقيا

خفر السواحل الليبي يحتجز سفينة إسبانية لإغاثة المهاجرين

© أ ف ب / أرشيف | أحد العاملين الإنسانيين على السفينة أكواريوس قبالة سواحل ليبيا في 11 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/08/2017

احتجز خفر السواحل الليبي الثلاثاء لنحو ساعتين، سفينة تابعة لجمعية إسبانية لإنقاذ المهاجرين ثم أطلق سراحها، ويأتي ذلك في سياق الضغوطات التي تمارسها السلطات الليبية لوقف عمل سفن الإنقاذ الأجنبية التي تتهمها بالتواطؤ مع شبكات مهربي البشر.

أعلنت جمعية إسبانية لمساعدة المهاجرين الثلاثاء أن خفر السواحل الليبي احتجز إحدى سفنها لمدة لساعتين في المياه الدولية، وأفادت جمعية "بروآكتيفا أوبن آرمز" أن سفينتها "غولفو آزورو" كانت على بعد حوالي 44,5 كيلومترا من الساحل الليبي عندما حدثت عملية الاحتجاز خارج المياه الإقليمية الليبية التي تنتهي على بعد 12 ميلا من الشاطىء، بحسب مواقع تراقب الحركة البحرية.

لكن السفينة كانت أثناء توقيفها تبحر ضمن منطقة المئة ميل التي أعلنت السلطات الليبية الأسبوع الماضي أنها ستتولى فيها لوحدها إدارة كل عمليات الإنقاذ في هذه المنطقة، في مسعى من طرابلس لوقف عمل سفن الإنقاذ الأجنبية التي تتهمها بالتواطؤ مع شبكات مهربي البشر.

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وذكر أوسكار كامبس مدير العمليات في "بروآكتيفا أوبن آرمز" الثلاثاء على تويتر أن الليبيين "هددوا بفتح النار في حال إذا لم نتجه إلى مياههم الإقليمية. إنه اعتقال بكل بساطة"، موضحا أن الليبيين تراجعوا بعد "ساعة و44 دقيقة من الاحتجاز والتوتر".

ووصلت سفينة "غولفو آزورو" التي يبلغ طولها 37 مترا إلى المنطقة صباح الثلاثاء بعد التزود بالوقود في مالطا ثم اتجهت شمالا مجددا، وقالت جمعية "ديفند يوروب" التي تنشط ضد سفن إنقاذ المهاجرين أن سفينة تابعة لها كانت في المنطقة وسمع طاقمها خفر السواحل الليبي يوجهون نداءات إلى غولفو آزورو "لمغادرة المياه الليبية حالا أو اللحاق بهم إلى طرابلس".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017

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