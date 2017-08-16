نيجيريا: ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم نفذته ثلاث انتحاريات

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 28 شخصا في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذتها جهاديات الثلاثاء عند مدخل مخيم للنازحين في مدينة مانداراري بنيجيريا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب 82 آخرون بجروح في هجوم نفذته الثلاثاء ثلاث انتحاريات فجرن أحزمتهن الناسفة في مدينة مانداراري الواقعة على بعد 25 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، كما أفادت مصادر محلية.

وقال بابا كورا المسؤول في ميليشيات مدنية تقاتل جماعة بوكو حرام الجهادية إن "ثلاث نساء فجرن أحزمتهن الناسفة عند مدخل مخيم للنازحين مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و82 جريحا"، وأوضح أن "المرأة الأولى فجرت حزامها الناسف قرابة الساعة 18 (17,00 ت غ) في السوق الواقع في مدخل المخيم، فسادت أجواء من الذعر بينما راح الباعة يغلقون متاجرهم، وعندها فجرت امرأتان أخريان نفسيهما، مما تسبب بسقوط العدد الأكبر من القتلى والجرحى".

بدوره أكد ابراهيم ليمان القيادي في إحدى الميليشيات المنضوية في القتال ضد الجهاديين أن الاعتداء نفذته الانتحاريات الثلاث وأن "أكثر من 80 جريحا نقلوا إلى مستشفى مايدوغوري"، كبرى مدن شمال شرق نيجيريا.

وبحسب مصادر في مستشفى مايدوغوري فإن أعدادا كبيرة من الجرح والقتلى نقلوا إلى المستشفى عصر الثلاثاء.

وتقع مانداراري في مقاطعة كوندوغا على بعد كيلومترات قليلة من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي شهدت مؤخرا العديد من الهجمت الجهادية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/08/2017