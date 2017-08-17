ما الذي نعرفه حتى الآن عن عملية الدهس في برشلونة؟

لا تزال الشرطة الإسبانية تطوق مداخل جادة "لا رامبلا" السياحية في قلب مدينة برشلونة الإسبانية إثر هجوم اعتبرته إرهابيا نفذ بشاحنة صغيرة. وأفادت وسائل إعلام إسبانية مقتل 10 أشخاص على الأقل في عملية الدهس.

أعلنت الشرطة الإسبانية مساء الخميس أنها تتعامل مع عملية الدهس التي وقعت مساء الخميس بجادة "لا رامبلا" السياحية المتفرعة من ساحة كتالونيا في وسط مدينة برشلونة الإسبانية، على أنها على أنها عمل إرهابي.

وأعلنت شرطة برشلونة، ثاني أكبر المدن الإسبانية، أن حادث الدهس الذي وقع في جادة "لا رامبلا" هو "هجوم إرهابي"، وقال مصدر في الشرطة إن أحد المشتبه بهم فر من المكان "ويختبئ في حانة". وتلاحق الشرطة مشتبها بهما اثنين، بحسب مصدر الشرطة. وقالت الشرطة في بيان "حادث صدم كبير في لا رامبلا في برشلونة نفذه شخص يقود حافلة. سقوط العديد من الجرحى".

وقد أفادت وسائل الإعلام الإسبانية عن وقوع عشرة قتلى على الأقل في الحادث، ولكن السلطات الإسبانية لم تؤكد هذه الأنباء.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة التي وصلت إليها العديد من سيارات الشرطة والإسعاف، بحسب مراسل فرانس برس.

وقالت شرطة كتالونيا على تويتر "لا تقتربوا من المنطقة" التي شهدت الحادث.

وأعلنت السلطات في وقت لاحق أن شخصا واحدا على الأقل قد قتل في الحادثة، وأصيب 32 آخرون، بينهم عشرة بحالة خطيرة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/08/2017