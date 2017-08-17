ردود أفعال دولية منددة باعتداء برشلونة والأزهر يعبر عن رفضه لكل "العمليات الإجرامية"

توالت ردود الأفعال الدولية التي نددت بالاعتداء على مدينة برشلونة الخميس. ووصف قادة دول غربية الاعتداء بـ"المشين" و"الوحشي" معبرين عن تضامنهم مع برشلونة. كما ندد جامع الأزهر بالاعتداء معبرا عن رفضه "لكل الأعمال الإجرامية".

الولايات المتحدة

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس باعتداء برشلونة واصفا إياه بــ"الهجوم الإرهابي". وكتب ترامب على تويتر "تدين الولايات المتحدة هجوم برشلونة الإرهابي في إسبانيا وستقوم بكل ما هو ضروري للمساعدة . كونوا أقوياء، نحن نحبكم".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أنه يتم تقديم المساعدة القنصلية للأمريكيين الموجودين في المدينة والذين دعاهم إلى الاتصال بعائلاتهم. وعرضت الولايات المتحدة المساعدة على إسبانيا بعد الاعتداء الدموي.

فرنسا

وفي فرنسا أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس "تضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم المأسوي في برشلونة". وتابع ماكرون على موقع تويتر "سنبقى متحدين ومصممين".

ألمانيا

ومن جهته ندد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الخميس بالاعتداء "المشين "في مدينة برشلونة الإسبانية .

وكتب شتيفن سيبرت على موقع تويتر "نفكر بحزن كبير في ضحايا الهجوم المشين في برشلونة مع التضامن والصداقة إلى جانب الإسبان".

روسيا

من ناحيته دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى "توحيد جهوده" للتصدي "من دون هوادة لقوى الإرهاب".

وقال بوتين في برقية تعزية إلى العاهل الإسباني فيليب السادس "ما حصل يؤكد مجددا ضرورة أن يوحد المجتمع الدولي برمته جهوده في شكل حقيقي من أجل مكافحة لا هوادة فيها لقوى الإرهاب"، واصفا الهجوم بأنه "جريمة وحشية".

بريطانيا

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تضامنها مع الشعب الإسباني بعد اعتداء برشلونة. وقالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة التي سبق أن تعرضت لاعتداءات عدة في الأشهر الأخيرة "متضامنة مع إسبانيا ضد الإرهاب".

وكتبت ماي على تويتر "أفكاري مع ضحايا الهجوم الفظيع الذي وقع اليوم في برشلونة ومع أجهزة الإسعاف(...) إن المملكة المتحدة متضامنة مع إسبانيا ضد الإرهاب".

إسرائيل

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "إسرائيل تدين بشدة الهجوم الإرهابي في برشلونة".

وأضاف "لقد رأينا مجددا هذه الليلة أن الإرهاب يضرب في كل مكان، والعالم المتحضر يجب أن يكافحه من أجل هزيمته"، حسبما ذكر البيان.

الفاتيكان

وقال المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بورك في بيان إن البابا فرنسيس "تبلغ بقلق كبير ما يحصل في برشلونة".

وأضاف أن "البابا يصلي من أجل ضحايا هذا الاعتداء ويعرب عن تضامنه مع كل الشعب الإسباني وخصوصا الجرحى وعائلات الضحايا".

الجامع الأزهر

وفي العالم العربي أدان الجامع الأزهر الاعتداء التي تعرضت له إسبانيا. وعبر بيان للأزهر عن رفضه: "لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم، مشددا على أن الإسلام أكد على حق جميع البشر في العيش بسلام".

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 17/08/2017